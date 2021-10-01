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Происшествия

В Саках две школьницы ушли из дома, решив начать самостоятельную жизнь

18:06 пятница, 1 октября 2021
Саки

В Саках родители обратились в полицию о пропаже их дочерей-подростков 14 и 15 лет. Осмотрев вещи пропавших, родители установили, что отсутствуют их паспорта и часть одежды.

Мобильные телефоны обеих девочек были отключены, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Сакский» в течение суток нашли девочек в районе одной из автозаправок на выезде из города Саки. Они рассказали, что не хотят жить дома, так как считают себя достаточно взрослыми для свободной жизни. С несовершеннолетними и их родителями проведены профилактические беседы.

В отношении родителей составлены административные протоколы по статье «неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Им грозит наказание от предупреждения до 500 рублей штрафа.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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