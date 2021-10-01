Происшествия
В Саках две школьницы ушли из дома, решив начать самостоятельную жизнь
В Саках родители обратились в полицию о пропаже их дочерей-подростков 14 и 15 лет. Осмотрев вещи пропавших, родители установили, что отсутствуют их паспорта и часть одежды.
Мобильные телефоны обеих девочек были отключены, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Сакский» в течение суток нашли девочек в районе одной из автозаправок на выезде из города Саки. Они рассказали, что не хотят жить дома, так как считают себя достаточно взрослыми для свободной жизни. С несовершеннолетними и их родителями проведены профилактические беседы.
В отношении родителей составлены административные протоколы по статье «неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Им грозит наказание от предупреждения до 500 рублей штрафа.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Феодосии турист застрял в неприступной бухте. В Феодосии спасли мужчину, который забрался на выступ неприступной бухты и не смог самостоятельно спуститься.
В Севастополе ссора пары обернулась гибелью случайного свидетеля. Уголовное дело расследуется в Севастополе в отношении местного жителя, который нанес мужчине несколько ударов ножом, отчего тот скончался.
Два человека получили травмы в результате ДТП в Коктебеле. В Коктебеле два человека пострадали при столкновении легковых автомобилей, один из которых от удара перевернулся.
Крымский берег усеян тысячами трупов: зафиксирована массовая гибель птиц. Массовую гибель птиц зафиксировали орнитологи на побережье залива Сиваш в Ленинском районе Крыма.
В Крым идет циклоническая депрессия: прогноз на выходные
В начале октября температура в Крыму будет на несколько градусов ниже климатической нормы, на предстоящих выходных прогнозируется холодная и ветреная погода с локальными осадками.
Очевидцы сообщают о проведении в Крыму собачьих боев видео
Животных свезли к месту преступления в клетках.
Власти Крыма призвали не посещать Сиваш
Глава Госкомитета ветеринарии правительства Крыма Валерий Иванов призвал не посещать залив Сиваш, где ранее зафиксирована массовая гибель птиц.
Крымских топ-чиновников выпустили из СИЗО
Верховный суд Республики Крым рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов экс-министра строительства и архитектуры Михаила Храмова и бывшего вице-премьера Евгения Кабанова.
9 часов назад
Мэр Джанкоя отправлен в отставку
9 часов назад
В Крыму продолжают дорожать овощи и куриное мясо
9 часов назад
Сводка о новых заражениях в Крыму
10 часов назад
«Кто больше цифру назовет». О заявленных туристических рекордах в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что с начала 2021 года полуостров посетили более восьми миллионов туристов. Такое заявление Аксенов сделал 27 сентября. По его словам, курортная сфера полуострова побила не только заявленный рекорд 2019 года в 7,4 миллиона отдыхающих, но в целом установила новый «постсоветский рекорд».