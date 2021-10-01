В понедельник часть Симферополя останется без холодной воды

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4 октября в районе улиц Лексина и Дзюбанова в Симферополе с 8:00 до 15:00 в связи с проведением работ будет ограничена подача холодной воды.

Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

В связи с проведением работ подрядной организацией по адресу г. Симферополь, ул. Лексина/ ул. Элеваторная, 04.10.2021 с 08-00 до 15-00 (ориентировочно) будет ограничено холодное водоснабжение по адресу: ул. Лексина , ул. Индустриальная, ул. Дзюбанова, ул. Генерала Телегина, ул. Аллейная, ул.Металлистов, пер. Нижний, а также прилегающие улицы и переулки.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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