Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.4
воздух +11
море +21

Власть

В понедельник часть Симферополя останется без холодной воды

В понедельник часть Симферополя останется без холодной воды

фото © Новости Крыма

4 октября в районе улиц Лексина и Дзюбанова в Симферополе с 8:00 до 15:00 в связи с проведением работ будет ограничена подача холодной воды.

Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

В связи с проведением работ подрядной организацией по адресу г. Симферополь, ул. Лексина/ ул. Элеваторная, 04.10.2021 с 08-00 до 15-00 (ориентировочно) будет ограничено холодное водоснабжение по адресу: ул. Лексина , ул. Индустриальная, ул. Дзюбанова, ул. Генерала Телегина, ул. Аллейная, ул.Металлистов, пер. Нижний, а также прилегающие улицы и переулки.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крыму пообещали миллиард рублей на замену лифтов. В Крыму заменят старые лифты в многоэтажках.

Власти направят 40 млн рублей на озеленение Симферополя в этом году. Администрация Симферополя запланировала до конца года направить порядка 40 млн руб на озеленение.

Пустырь с маньяками и змеями преграждает путь в школу Севастополя. Тернистый путь к знаниям приходится преодолевать детям, живущим на территории микрорайона «Гераклея» в Севастополе. Да и взрослым здесь живется непросто. Проход к школе «Экотех», детскому саду, магазинам и остановке общественного транспорта перекрыт забором, установленным, как подтверждают представители всех профильных департаментов, незаконно.

Старый коллектор в Симферополе забетонируют. Старый симферопольский канализационный коллектор в следующем году полностью выведут из эксплуатации и забетонируют, сообщил руководитель проекта службы заказчика ГКУ РК «Инвестстрой РК» Николай Путилин.

Общество
В Крым идет циклоническая депрессия: прогноз на выходные

В Крым идет циклоническая депрессия: прогноз на выходные

В начале октября температура в Крыму будет на несколько градусов ниже климатической нормы, на предстоящих выходных прогнозируется холодная и ветреная погода с локальными осадками.

Происшествия
Очевидцы сообщают о проведении в Крыму собачьих боев

Очевидцы сообщают о проведении в Крыму собачьих боев видео

Животных свезли к месту преступления в клетках.

Власть
Власти Крыма призвали не посещать Сиваш

Власти Крыма призвали не посещать Сиваш

Глава Госкомитета ветеринарии правительства Крыма Валерий Иванов призвал не посещать залив Сиваш, где ранее зафиксирована массовая гибель птиц.

Главное за сегодня

Крымских топ-чиновников выпустили из СИЗО

Верховный суд Республики Крым рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов экс-министра строительства и архитектуры Михаила Храмова и бывшего вице-премьера Евгения Кабанова.

9 часов назад

Курортный сезон
«Кто больше цифру назовет». О заявленных туристических рекордах в Крыму

«Кто больше цифру назовет». О заявленных туристических рекордах в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что с начала 2021 года полуостров посетили более восьми миллионов туристов. Такое заявление Аксенов сделал 27 сентября. По его словам, курортная сфера полуострова побила не только заявленный рекорд 2019 года в 7,4 миллиона отдыхающих, но в целом установила новый «постсоветский рекорд».

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации