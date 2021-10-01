В Крыму продолжают дорожать овощи и куриное мясо

В Крыму за прошедшую неделю снова подорожали овощи и куриное мясо.

Об этом сообщила пресс-служба управления службы статистики по Крыму и Севастополю (Крымстат).

«Рост цен был отмечен на помидоры свежие (на 14,98 %), картофель (на 7,7 %), морковь (на 2,59 %), кур охлажденных и мороженых (на 2,01 %)», – говорится в сообщении.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти полуострова попытаются «предпринять меры» по снижению цен на продовольственные продукты в розничной продаже.

До этого вице-премьер – министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин сообщил, что в Крыму в скором времени должны снизиться цены на овощи.

Пресс-служба управления службы статистики по Крыму и Севастополю (Крымстат) сообщала, что подорожание цен на овощи в Крыму составило 11,4%.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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