В Крым идет циклоническая депрессия: прогноз на выходные

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В начале октября температура в Крыму будет на несколько градусов ниже климатической нормы, на предстоящих выходных прогнозируется холодная и ветреная погода с локальными осадками.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

«Циклоническая депрессия медленно, тихой сапой будет отвоевывать свои позиции на территории Крыма. Атмосферное давление начнет слабо падать, облаков с каждым днем будет все больше, соответственно, вероятность осадков тоже повысится. При этом дожди не будут экстремального характера, скорее мозаичного и небольшой интенсивности. Северо-восточные ветры продолжат нести новые порции холодного воздуха из глубины Европейской части России», - рассказал Тишковец.

Привычным для Крыма теплом погода в эти выходные не порадует.

В субботу столбики термометров покажут +5…+10 в ночные часы и +11…+16 градусов днем.

В воскресенье ночью +6…11, днем максимальная температура составит +13…+18 градусов.

Такая же погодная картина сохранится и на следующей неделе, так что специалист советует в ближайшее время не рассчитывать на потепление.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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