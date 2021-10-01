Общество
В Крым идет циклоническая депрессия: прогноз на выходные
фото © Новости Крыма
В начале октября температура в Крыму будет на несколько градусов ниже климатической нормы, на предстоящих выходных прогнозируется холодная и ветреная погода с локальными осадками.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
«Циклоническая депрессия медленно, тихой сапой будет отвоевывать свои позиции на территории Крыма. Атмосферное давление начнет слабо падать, облаков с каждым днем будет все больше, соответственно, вероятность осадков тоже повысится. При этом дожди не будут экстремального характера, скорее мозаичного и небольшой интенсивности. Северо-восточные ветры продолжат нести новые порции холодного воздуха из глубины Европейской части России», - рассказал Тишковец.
Привычным для Крыма теплом погода в эти выходные не порадует.
В субботу столбики термометров покажут +5…+10 в ночные часы и +11…+16 градусов днем.
В воскресенье ночью +6…11, днем максимальная температура составит +13…+18 градусов.
Такая же погодная картина сохранится и на следующей неделе, так что специалист советует в ближайшее время не рассчитывать на потепление.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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