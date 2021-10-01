В Феодосии турист застрял в неприступной бухте

В Феодосии спасли мужчину, который забрался на выступ неприступной бухты и не смог самостоятельно спуститься.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС. Сообщение о происшествии поступило в службу спасения накануне вечером.

Во время прогулки по окрестным горам мужчина не рассчитал свои силы и навыки и оказался на опасном склоне. Выручать его пришлось крымским спасателям.

«В ходе проведения поисково-спасательных работ мужчину обнаружили и спустили в безопасное место. В медицинской помощи он не нуждался. Всего в спасательных работах были задействованы четыре человека», - уточнили в МЧС.

Как сообщалось, ранее алуштинские спасатели пришли на помощь группе туристов из четырех человек, которые во время прогулки по горе Демерджи сбились с тропы и оказались на опасном скальном склоне. Из-за наступления темноты и сложного рельефа поисковая операция длилась около 6 часов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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