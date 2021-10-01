Власть
В Евпатории может быть появится детский реабилитационный центр «мирового уровня»
Федеральный детский реабилитационный центр мирового уровня на 300 мест общей площадью зданий около 100 тысяч квадратных метров построят в Евпатории к 2024 году.
Об этом сообщает пресс-служба Единого заказчика в сфере строительства, который контролирует возведение объекта.
Планируется создание круглосуточного стационара, пансионата для детей с родителями и общежития квартирного типа. Центр создается как «Умная клиника». Он станет многопрофильным центром для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, соматическими и иными заболеваниями. Завершение проектирования детского реабилитационного центра мирового уровня с последующим выходом на строительную площадку планируется в 2022 году.
Широко будут применяться инновационные методы реабилитации: технологии виртуальной и дополненной реальности, роботизированная механотерапия, включая применение экзоскелетов. Предусматривается возможность для занятий адаптивными видами спорта и создание инклюзивной среды для пациентов. В Центре планируется оказание медицинской реабилитационной помощи детям всех возрастов.
Напомним, из 800 тысяч квадратных метров жилья, которые сдадут в Крыму в этом году, 300 тысяч — многоквартирные дома, 500 тыс. — индивидуальное жилое строительство. В планах – выйти на миллион квадратных метров в год.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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