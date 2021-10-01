В Большой Ялте приступили к «масштабному» ремонту дорог

фото © mevamevo.livejournal.com

Часть городских дорог отремонтируют за счет средств республиканского бюджета, часть – в рамках ликвидаций последствий ЧС за средства федерального бюджета.

Об этом заявила глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Публикую адреса с надеждой на то, что ялтинцы и гости города отнесутся с пониманием и не будут парковать авто в местах, где проводятся работы. Итак, 200 миллионов идут на плановый ремонт дорог по улицам Почтовый проезд, Боткинская, Тимирязева, Таврический тупик, Дзержинского, Грибоедова, Весенняя, Партизанская и Екатерининская в Ялте, а также Больничного тупика и Шоссе Свободы в Алупке. Делаем несколько улиц одновременно», — рассказала Янина Павленко.

Она отметила, что еще 258 миллионов рублей выделят на ремонт в рамках ЧС.«Это ул. Киевская, Кривошты, Ломоносова, Бирюкова, Красноармейская, Кирова, Горького, Прибрежная, Спендиарова, Куйбышева, Гоголя, Таврическая в Ялта. В пгт Гурзуф – Ленинградская, Санаторная, Подвойского, в пгт Краснокаменка — переулок Школьный, в пгт Кореиз — Токмаковых, Юсуповский проезд, Маяковского, Парковый спуск. Пгт Ливадия – Виноградная. Пгт Виноградное – ул. Яузы», — перечислила Янина Павленко.

Кроме того, глава города сообщила о начале масштабного ремонта асфальтного покрытия придомовых территорий.

«На эти цели выделено 58 млн, он охватил сразу 28 адресов: пгт Гурзуф ул. Соловьева 18, ул. Соловьева, 3 (от цветочного магазина до ЖЭКа), ул. Санаторная 41, Володарского 5, пгт Массандра — ул. Стахановская 40, Ялта — ул. Найденова от котельной к домам 10, 12, ул. Прибрежная 1-5, ул. Спендиарова, 9, ул. Кривошты от дома №2 к дому №5, ул. Пироговская 4, пгт Массандра ул.В.Егорова 13, ул. Свердлова, 75, от ул. Цветочная в районе д.№6 к д.№7, пер. Свердлова, 10, ул. Мисхорская, 1 вдоль подъездов, пер. Халтурина, 18, ул. Кирова, 35, ул. Крупской, 19, от Строителей 9 до Щербака 17, ул. Красноармейская, 48,50,52,54, ул. Речная 4а, 4б, ул. Фурмана 4, ул. Суворовская, 19,23,25,27, пгт Гаспра — ул. Тамарлы, 6/24 южная сторона, пгт Кореиз ул. Южная, 54, ул. Родниковая, 14, ул. Маяковского, 14, с. Оползневое — ул. Нагорная», — добавила Янина Павленко.

В администрации города планируют завершить все работы до конца года.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Крымскую» станцию метро украсят парящими светильниками. В Москве утвержден дизайн станции «Крымская» строящейся Троицкой линии метро.

В Крыму плотно возьмутся за электросамокаты. Министерство экономического развития Республики Крым продолжает работу по реализации пилотного проекта по запуску экологического транспорта.

Власти Севастополя не планируют возвращать ночной транспорт. В Севастополе 14 сентября были отменены ограничения на работу заведений общественного питания. Теперь кафе, клубы и рестораны работают в штатном режиме, до поздней ночи. Это существенно повысило спрос жителей Севастополя на перевозки в ночное время.

Сотрудники аэропорта Симферополя рискуют жизнями по пути на работу. Людям приходится перебегать оживленную трассу и перелезать через ограждение.