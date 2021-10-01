Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: COVID-19 в Крыму: власти фиксируют резкий рост суточной смертности ● Власти Крыма продлили некоторые антиковидные ограничения ● Менее 500 тысяч крымчан привились от коронавируса ● Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму ● Как пандемия отразилась на смертности в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму
фото © zdrav.expert
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 30 сентября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 398 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 79 657 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 7039 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 326 человек, выздоровевших за весь период – 68 482 человек.
Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса. Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки всем гражданам в обязательном порядке следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при посещении общественных мест.
Напоминаем о функционировании телефонов «горячей линии» Министерства здравоохранения Республики Крым 122, 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12, а также межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю 8-800-234-45-01.
Э
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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Сводка о новых заражениях в Крыму
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 30 сентября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 398 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 79 657 положительных на Covid-19.
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