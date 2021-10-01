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Власть

Строительство тоннельного водовода на ЮБК вошло в «активную стадию»

13:04 пятница, 1 октября 2021
Ялта
Строительство тоннельного водовода на ЮБК вошло в «активную стадию»

фото © Новости Крыма

Работы по строительству и реконструкции тоннельного водовода Южного берега Крыма вошли в активную стадию.

Об этом сообщил руководитель проекта службы заказчика – государственного казенного учреждения «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» («Инвестстрой») – Николай Путилин.

«Сейчас выполняется проходка тоннеля, скрепление тоннеля тюбингами. Диаметр тоннеля – 4 метра, внутренний диаметр – 3 метра. Затем мы выполним еще подливку пандуса – 0,5 м. Это позволит самотечно доставлять воду на очистные сооружения в Виноградном», – рассказал он.

Глубина заложения тоннеля составляет от 200 до 900 метров. Протяженность участка реконструкции – 7,5 км.

«Тоннельная часть составляет 5,6 км. И 1,5 км составляет протяженность существующего тоннеля, который мы будем реконструировать. Уберем трещины, течи, проведем гидроизоляцию тоннеля, что позволит его ввести в эксплуатацию», – добавил Путилин. 

Трасса тоннеля является продолжением недостроенного в советские годы существующего дублирующего участка тоннеля и проходит параллельно эксплуатируемому Ялтинскому гидротехническому тоннелю. После завершения работ вода по тоннелю будет самотеком транспортироваться из Счастливенского водохранилища на ялтинские очистные сооружения.

Объект строится в рамках ФЦП. Его стоимость составляет порядка 8,5 млрд рублей. Срок завершения работ – 2024 год.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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