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Строительство тоннельного водовода на ЮБК вошло в «активную стадию»
фото © Новости Крыма
Работы по строительству и реконструкции тоннельного водовода Южного берега Крыма вошли в активную стадию.
Об этом сообщил руководитель проекта службы заказчика – государственного казенного учреждения «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» («Инвестстрой») – Николай Путилин.
«Сейчас выполняется проходка тоннеля, скрепление тоннеля тюбингами. Диаметр тоннеля – 4 метра, внутренний диаметр – 3 метра. Затем мы выполним еще подливку пандуса – 0,5 м. Это позволит самотечно доставлять воду на очистные сооружения в Виноградном», – рассказал он.
Глубина заложения тоннеля составляет от 200 до 900 метров. Протяженность участка реконструкции – 7,5 км.
«Тоннельная часть составляет 5,6 км. И 1,5 км составляет протяженность существующего тоннеля, который мы будем реконструировать. Уберем трещины, течи, проведем гидроизоляцию тоннеля, что позволит его ввести в эксплуатацию», – добавил Путилин.
Трасса тоннеля является продолжением недостроенного в советские годы существующего дублирующего участка тоннеля и проходит параллельно эксплуатируемому Ялтинскому гидротехническому тоннелю. После завершения работ вода по тоннелю будет самотеком транспортироваться из Счастливенского водохранилища на ялтинские очистные сооружения.
Объект строится в рамках ФЦП. Его стоимость составляет порядка 8,5 млрд рублей. Срок завершения работ – 2024 год.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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