Власть
Старый коллектор в Симферополе забетонируют
Старый симферопольский канализационный коллектор в следующем году полностью выведут из эксплуатации и забетонируют, сообщил руководитель проекта службы заказчика ГКУ РК «Инвестстрой РК» Николай Путилин.
— Есть обследования тоннеля, есть разрушения. Разрушение сводов, оголение арматуры повышенная коррозийность в тоннеле. Поэтому он будет забетонирован. К работам приступим в следующем году, – сообщил Путилин.
Напомним, последние несколько лет в Симферополе строят новый канализационный коллектор. Длина тоннелей составляет около 17 километров, стоимость работ оценивается в 11 миллиардов рублей. Новый коллектор сможет пропускать порядка 175 тысяч кубометров сточных вод ежесуточно. Его строительство завершено на 47%, — передает КП-Крым.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Запас воды в Чернореченском водохранилище составляет 45 миллионов кубометров. В питающем Севастополь Чернореченском водохранилище запас питьевой воды на сегодняшний день составляет 45 миллионов кубометров.
Жительницу Севастополя без всяких объяснений уволили из Департамента образования и науки города. По материалам прокурорской проверки Департамент образования и науки города Севастополя и его руководитель привлечены к административной ответственности за нарушение трудового законодательства.
В Севастополе растет расход воды и электричества. В Севастополе растет потребление электроэнергии. Если пик суточного потребления в 2020 году составил 300 мВт – это было 16 февраля при температуре 6 градусов мороза, то уже осенью 2021 года суточное энергопотребление составляет 313 мВт.
Реконструкция кинотеатра «Симферополь» затягивается. Все еще ведется поиск инвестора, проектно-сметной документации по-прежнему нет.
Крымских топ-чиновников выпустили из СИЗО
Верховный суд Республики Крым рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов экс-министра строительства и архитектуры Михаила Храмова и бывшего вице-премьера Евгения Кабанова.
Сводка о новых заражениях в Крыму
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 30 сентября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 398 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 79 657 положительных на Covid-19.
Туристам в Крыму приказали «ходить в кустики» строго по инструкции
Пример подают американцы: они берут с собой лопатку не просто так.
Александр Усик намерен поехать в Крым с чемпионскими поясами
Украинский боксер, крымчанин Александр Усик, одержавший победу над британцем Энтони Джошуа в супертяжелом весе, намерен поехать в Крым после того, когда получит свои чемпионские пояса.
28 сентября
В Крыму новая громкая отставка
28 сентября
«Кто больше цифру назовет». О заявленных туристических рекордах в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что с начала 2021 года полуостров посетили более восьми миллионов туристов. Такое заявление Аксенов сделал 27 сентября. По его словам, курортная сфера полуострова побила не только заявленный рекорд 2019 года в 7,4 миллиона отдыхающих, но в целом установила новый «постсоветский рекорд».