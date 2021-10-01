Старый коллектор в Симферополе забетонируют

Старый симферопольский канализационный коллектор в следующем году полностью выведут из эксплуатации и забетонируют, сообщил руководитель проекта службы заказчика ГКУ РК «Инвестстрой РК» Николай Путилин.

— Есть обследования тоннеля, есть разрушения. Разрушение сводов, оголение арматуры повышенная коррозийность в тоннеле. Поэтому он будет забетонирован. К работам приступим в следующем году, – сообщил Путилин.

Напомним, последние несколько лет в Симферополе строят новый канализационный коллектор. Длина тоннелей составляет около 17 километров, стоимость работ оценивается в 11 миллиардов рублей. Новый коллектор сможет пропускать порядка 175 тысяч кубометров сточных вод ежесуточно. Его строительство завершено на 47%, — передает КП-Крым.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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