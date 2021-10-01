Скандальную застройку в Севастополе проверяют на мошенничество

В жилищно-строительном кооперативе «Скифия» на улице Военных строителей в Казачьей бухте Севастополя нарушают права пайщиков.

Жителей квартир в многоквартирных домах с номерами 12/2, 12/3 и 12/4 вынуждают заплатить какие-то дополнительные, ранее не учтенные в договорах деньги, за государственную регистрацию их прав собственности. Соответствующие нарушения выявила прокуратура Севастополя.

В ходе прокурорской проверки установлено, что строительство названных многоквартирных домов начато до 2014 года, однако в эксплуатацию объекты введены только в декабре 2020 года. При этом застройщиком привлечены средства более 100 граждан.

«В настоящее время кооперативом ряду пайщиков направлены предложения о внесении дополнительных взносов в целях выдачи им документации, необходимой для государственной регистрации прав на жилые помещения. Данные предложения обусловлены принятием в апреле 2019 года соответствующего решения общего собрания членов кооператива», – сказано в сообщении ведомства.

Вместе с тем, в нарушение требований Жилищного кодекса Российской Федерации, а также положений Устава, пайщики о проведении вышеуказанного собрания надлежащим образом не уведомлялись.

Также решение о внесении дополнительных взносов противоречит условиям ранее заключенных договоров.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой Гагаринского района Севастополя председателю ЖСК «Скифия» внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Кроме того, севастопольская полиция по заявлениям пайщиков проводит проверку по вопросу возможного наличия в действиях руководства кооператива признаков мошенничества.

Комплекс жилых домов ЖК «Скифия» в Казачьей бухте возводит фирма «Стандарт Строй». Недавно застройщик запросил разрешение на вырубку еще почти 300 деревьев в единственном зеленом оазисе Казачьей бухты Севастополя. Застройщик уже получал по этому поводу отказ Севприроднадзора, но не согласился и затребовал вторично.

Парк был внесен депутатами заксобрания в список перспективных ООПТ, однако Севприроднадзор во главе с прежним начальником Сергеем Самойловым с этим не согласился. Вырубка деревьев началась под покровом ночи в феврале 2019 года, несмотря на обеспечительные меры. Их наложил суд после иска жителей города с требованием запретить ООО «Стандарт Строй» вести строительные работы и уничтожать деревья.

Сейчас вырублена уже тысяча деревьев, порубочный билет на краснокнижные выдавался на федеральном уровне — Росприроднадзором. Если будет разрешение на снос еще трехсот, деревьев останется всего 700 — и то многие из них безнадежно повреждены строительством, говорят жители.

В тексте использованы материалы: Форпост

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