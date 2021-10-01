Происшествия
Россиянин ответит в суде за разбой в крымском банке
фото © Новости Крыма
За разбойное нападение на банк в Феодосии перед судом предстанет житель Санкт-Петербурга, республиканская прокуратура утвердила обвинительное заключение.
Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа. Инцидент произошел в начале июля этого года в поселке Орджоникидзе под Феодосией. Мужчина ворвался в местное отделение банка и напал на сотрудницу, угрожая ей пневматическим пистолетом.
Кассир, испугавшись за жизнь коллеги, отдала ему деньги в разной валюте на общую сумму более 690 тысяч рублей. Мужчина скрылся с места происшествия и прятался в Петербурге, где его задержали в начале сентября.
«В ходе следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Феодосийский городской суд для рассмотрения по существу», - отметили в прокуратуре.
Как ранее сообщалось, подозреваемого в разбойном нападении силовики нашли и задержали в начале сентября в Петербурге, им оказался гражданин одной из стран ближнего зарубежья.
Он признал вину и сообщил, что похищенные деньги потратил на погашение многочисленных кредитов. Как оказалось, ранее он был неоднократно судим на территории своей страны, в том числе за разбойное нападение и кражи.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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