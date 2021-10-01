Российские военные корабли учились в Крыму уничтожать авиацию

В Крыму корабли Черноморского флота России в рамках учений «уничтожили авиацию условного противника» с помощью ракет и артиллерийских расчетов, сообщает пресс-служба флота.

«Гвардейский ракетный крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Григорович», сторожевой корабль «Ладный», ракетные катера «Ивановец» и «Р-60» получив данные о взлете самолетов условного противника привели средства противовоздушной обороны (ПВО) в готовность. Расчеты корабельных боевых постов своевременно обнаружили и классифицировали цели, а зенитные ракетные и артиллерийские расчеты уничтожили авиацию условного противника и выпущенные ими ракеты на максимально удаленном рубеже обороны», – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Крыму российские военные провели учения с применением бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ, в ходе которых были отработаны пуски неуправляемых ракет и бомбометание по наземным целям.

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