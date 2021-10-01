Власть
Реконструкция набережной в Евпатории так и не началась
фото © ria.ru
На многострадальной набережной имени Терешковой в Евпатории так и не начались строительные работы.
Об этом на совещании о ходе реализации инфраструктурных проектов в Крыму заявил глава Республики Сергей Аксенов.
Всему виной уголовное дело, возбужденное в отношении предыдущего подрядчика. Работы планировали возобновить в августе, а открыть реконструированную набережную — к началу курортного сезона 2022 года.
«4 октября в рамках арбитражного разбирательства будет назначена судебная техническая экспертиза. Я думаю, мы за следующую неделю решим вопрос. Уже готов проект муниципального контракта. Ждать заключения экспертизы не будем, сможем уже физически приступить к работам по объекту. Хотелось бы в этом году больше денег», — заявил на совещании глава администрации Евпатории Роман Тихончук.
Сергей Аксенов парировал, что сначала нужно показать «как будет идти процесс».
«Напоминаю, работы должны были начаться в августе, и все клялись и били себя в грудь, что приступят к работам. 10 октября на объекте должны начаться работы», — подчеркнул Глава Республики.
Напомним, реконструкцию набережной им. Терешковой в Евпатории планируют закончить в 2022 году.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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