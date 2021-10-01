Пять причин поменять удаленку на работу в офисе

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Большинство сотрудников, проработавших в офисах годами, просто мечтают об удаленном формате работы. По их мнению, в домашних условиях легче выполнять задания, да и не надо тратить время на сборы и дорогу.

Действительно, эти преимущества доступны всем, кто выбрал дистанционный режим.

Но, удаленная работа (СПб) – это не только целый список позитивных характеристик. Такой вид деятельности также связан с некоторыми неудобствами. Именно из-за них сотрудники часто переходят из удаленки в офис. Последний вариант может обеспечить несколько преимуществ, которые не доступны в процессе работы дома.

Беспрепятственный доступ ко всем нужным материалам

Наличие всех необходимых ресурсов является залогом успешного выполнения задания. К ним можно отнести базы данных, внутренние документы, данные из архива и многие другие источники. Их легко можно найти на рабочем месте или же в конкретном отделе компании. Сотрудникам с удаленки в этом плане немного сложнее. Ведь далеко не все документы можно скопировать в облачные системы.

Специалисты служб безопасности и вовсе не рекомендуют отправлять в электронные хранилища важную информацию. Кроме этого, доступ к облачным данным всегда защищен паролем и специальными условиями допуска. А, получить разрешение бывает не так просто. Все это может сильно затягивать процесс работы в домашних условиях.

Пространство для решения рабочих вопросов

Офисы – это помещения, которые созданы специально для выполнения функциональных обязанностей. Здесь есть все необходимые условия:

· просторные кабинеты или рабочие места;

· наличие компьютеров, принтеров, сканеров и другой важной техники;

· возможность общения с коллегами;

· наличие отделов, где хранится вся документация;

· отдельные комнаты для обеденных перерывов;

·наличие конференц-залов, в которых можно проводить деловые встречи и заседания.

Всего этого нет в доме или квартире. Здесь можно организовать небольшое рабочее место, которое будет включать стул, стол и полочки для документов. Но, оно никогда не заменит полноценные условия для работы, созданные в офисе.

Коммуникация с коллегами по работе

Выполнение заданий в удаленном формате – автоматически означает беседы с коллегами только через специальные приложения. Виртуальные встречи позволяют увидеть собеседника, определить настрой, а также отношение к тому или иному вопросу. Но, есть один нюанс – отсутствие неформального общения. Вы не сможете поболтать с коллегой во время перерыва на кофе, а что уж говорить о приятных офисных традициях и празднования разных дат.

Настрой на работу

В домашней уютной атмосфере каждый чувствует себя расслаблено. Здесь есть все условия для этого. Особенно это касается простого отдыха на мягком диване перед телевизором. Сконцентрироваться на работе в таких условиях очень трудно.

К тому же рядом нет начальника, который может зайти в кабинет в любую минуту.

Отдельно стоит рассмотреть утренние сборы. Зная, что нужно вовремя прийти на работу, многие просыпаются довольно рано. На удаленке можно работать в любое время, поэтому ранние подъемы практически исключаются.

Концентрация внимания на проекте

Большинство сотрудников, которые работают на удаленке, подтверждают сложности с концентрацией внимания на работе. В домашних условиях от выполнения задания могут отвлекать родственники, дети и даже домашние животные. Кроме этого, никто не исключает ремонты у соседей или фоновый шум в подъезде. Стоит также упомянуть разные соблазны отвлечься на готовку, уборку или отдых с любимым фильмом.

Как видите, работа в офисе имеет целый ряд преимуществ. Если вы решили, что такой формат вам идеально подходит, тогда стоит перейти на специализированный сайт, и найти подходящую вакансию.

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