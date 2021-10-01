Пустырь с маньяками и змеями преграждает путь в школу Севастополя

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Тернистый путь к знаниям приходится преодолевать детям, живущим на территории микрорайона «Гераклея» в Севастополе. Да и взрослым здесь живется непросто. Проход к школе «Экотех», детскому саду, магазинам и остановке общественного транспорта перекрыт забором, установленным, как подтверждают представители всех профильных департаментов, незаконно.

С просьбой о помощи члены ТОС «Сосновый бор» обратились к депутату Екатерине Бубновой. Было это в ноябре 2020 года. Люди рассказали, что не раз уже обращались в правительство с просьбой разобраться с самозахватом частным предприятием 3,5 гектара городской земли и перекрытием им же проезда в районе Камышового шоссе. Однако никаких изменений не последовало.

«В своих ответах департамент городского хозяйства ссылается на то, что данные земельные участки… ранее переданы в постоянное пользование… предприятию «Атлантика», – говорится в письме.

Однако указанное предприятие ликвидировано в 2012 году и правопреемников в отношении данных земельных участков не имеет. Частная компания, которая пользуется данными земельными участками, не имеет отношения к ликвидированному предприятию «Атлантика», не оплачивает ни арендную плату за пользование участком, ни налог на землю».

Не надо думать, будто активность жителей вызвана желанием во что бы то ни стало досадить предприятиям «Фишпак» и «Техинвест», о которых, как сообщил сегодня представитель ДИЗО, идет речь. У людей есть гораздо более весомая причина для беспокойства – их дети, не имея возможности пройти к школе самым коротким и логичным путем, вынуждены делать серьезный крюк, пробираясь тропками через пустырь.

«Уже был случай, когда дети наткнулись на голого человека. А другой пьяный человек бегал там с ружьем, охотился на зайцев или на кого-то еще», - говорит член ТОС «Сосновый бор» Виталий Пшеничников.

Кроме странных людей, на пустыре водятся и змеи. Так что трагедия, как подчеркнул напомнивший о недавнем преступлении в Тюмени глава комитета по городскому хозяйству Вячеслав Камзолов, может произойти в любой момент. В декабре депутаты выехали на место, чтобы лично оценить обстановку. Так что же мешает сделать дорогу, по которой ходят дети, короткой и безопасной?

Первый, поступивший еще в конце прошлого года ответ на депутатский запрос кардинально отличался от последующих: в нем вновь была упомянута уже не существующая «Атлантика». Депутаты удивились и попросили разобраться более внимательно. После этого департамент имущественных и земельных отношений подтвердил: земля, о которой идет речь, находится в собственности города и никому в пользование не предоставлялась.

Высказывалось в ответах правительства и пожелание, чтобы жители пошли в суд и потребовали установки сервитута. Попытки решить вопрос продолжались почти год, но успехом не увенчались. Жители микрорайона между тем перешли от слов к действиям: они снесли часть забора, чтобы обеспечить проход к школе и остановке.

«Прибежала охрана, перегородила людям дорогу. И сейчас туда уже завозится какой-то строительный мусор, сделана насыпь и дорога перегорожена повторно», - рассказал сегодня Вячеслав Камзолов.

На заседание пригласили представителей всех департаментов, которые могли бы пролить свет на ситуацию – чтобы возможности писать противоречащие друг другу ответы уже не было и ясность наконец настала.

«Очень надеюсь, что жители наконец получат четкий ответ – будет ли у них дорога, когда она будет и кто что для этого должен сделать», - сказала в начале заседания Екатерина Бубнова.

Первым слово предоставили заместителю директора департамента городского хозяйства Петру Горбачеву. Он сообщил, что земля действительно городская и что в июне этого года забор было предписано снести в течение трех месяцев.

«Вчера срок вышел», - уведомил докладчик.

По его словам, подготовлены были и все документы, необходимые для принятия губернатором решения о сносе забора без участия владельцев. Однако их «завернули», поскольку участок в них не был «привязан» к конкретному адресу. А «привязать» его сложно, поскольку участок по сей день не сформирован.

«У него есть милицейский адрес – Камышовое шоссе, 43/3. В данный момент мы документы переписали. И еще нас попросили сделать выписку из Севреестра. Мы ее заказали. Как только она приходит, мы снова закидываем документы, и как только распоряжение губернатора вступает в силу, выезжаем и сносим. Людям не нужно будет ходить, бороться с охраной, у нас будут все законные основания забор снести», - рассказал представитель горхоза.

Вопрос об обустройстве желанной жителям дороги, подчеркнул представитель ДИЗО Дмитрий Болдырев, требует подготовки проекта планировки территории. Начальник управления градостроительной политики департамента архитектуры и градостроительства Лиля Акимова тут же сообщила радостную весть: работа по подготовке проекта уже ведется. Предусмотрено и формирование транспортного и пешеходного соединения микрорайона с Камышовым шоссе.

Соответствующее распоряжение датируется августом 2021 года, причем проектировщик (частное лицо) готов выполнить эту работу за собственный счет (!). Но на какай стадии находится работа сейчас, неизвестно, и требовать с разработчика отчета слишком рано.

«Мы договор никакой не заключали – частное лицо изъявило желание выполнить эту работу за счет собственных средств. Проектное решение будет вынесено на обсуждение общественности. Но по срокам все будет зависеть от того, как проектировщики сработают», - ответила представительница департамента архитектуры на вопрос Екатерины Бубновой.

Депутаты не раз подчеркивали, что права частных предприятий на капитальные строения на принадлежащем городу земельном участке, если они есть, никто оспаривать не планирует – напротив, город заинтересован и в уплате налога. Но это если они оформлены законным образом. Однако местные жители наличие таких объектов опровергают.

«Ни при Украине, ни при России на эти ангары ни у кого не было собственности – у меня есть выписки из украинских госреестров, там не было зарегистрировано ни одно здание, - утверждает Виталий Пшеничников. - А сейчас человек, который считает себя владельцем этой земли, сдает ее всем желающим. Каждый может поставить там ангар. Стоянка там находится, все, что угодно. И потом, мы говорим про забор, а почему никто не вспоминает про шлагбаум, который находится с другой стороны? На каком основании он там стоит?»

Вячеслав Камзолов подтвердил: поступала информация о том, что «самозахватчики» взимают средства за проезд на территорию. Да и вообще ведут себя довольно увереннл. Поэтому люди боятся, что под видом проектировщика выступает то же ООО «Фишпак», который спроектирует все в собственных интересах.

История с частным лицом, которое хочет сделать проект планировки территории за свои средства, действительно выглядит довольно загадочно. Пункт о приглашении разработчика – ООО «Севастопольнефтепродукт» - на следующее заседание комитета был включен в резолюцию.

«Вопрос уже принципиальный – еще раз повторю, это вопрос жизни и здоровья наших детей. Если, не дай Бог, с каким-то ребенком произойдет трагедия, все наши слова станут пустым звуком», - подчеркнул напоследок Вячеслав Камзолов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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