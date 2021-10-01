Прогноз погоды в Крыму на пятницу 1 октября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 1 октября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (ветер северо-восточный 15-20 м/с, в западных районах порывы до 25 м/с.), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - ветер (ветер северо-восточный 15-20 м/с, в центральных и восточных районах порывы до 25 м/с.), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - ветер (северо-восточный ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (северо-восточный 15-20 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 14, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер северо-восточный 22 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 75 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 17, ночью от 10 до 12 градусов. Ветер северо-восточный 22 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 73 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 16, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер северо-восточный 25 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 67 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 16, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер северо-восточный 33 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 67 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 15, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер северо-восточный 45 км/час, возможны порывы до 57 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 67 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 17, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северо-восточный 31 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 77 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 15, ночью от 10 до 12 градусов. Ветер северо-восточный 29 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 70 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 16, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер северо-восточный 28 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 71 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 12, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер северо-восточный 19 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 77 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 12, ночью около 6 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 75 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 18 до 21 градусов тепла. По городам: в Алуште - 20, в Евпатории - 21, на мысе Казантип в Азовском море - 18, в Керчи - 19, в Николаевке - 19, в Севастополе - 20, в Судаке - 20, на Тарханкуте - 19, в Феодосии - 20, в Ялте - 19 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 20, в Египте - 27, на Кипре - 27, в Одессе - 18, в Сочи - 21, в Турции - 27, в Хорватии - 24 градусов выше нуля.

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