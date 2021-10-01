Спорт
Отказались носить маски: сборную России по борьбе сняли с самолета
Главного тренера и нескольких участников сборной России по борьбе сняли с самолета из Амстердама в Осло за несоблюдение масочного режима.
Они направлялись на запланированный в Дании чемпионат мира.
На пересадку 30 сентября не попали около половины членов сборной: главный тренер команды, чемпион Европы и СССР Дзамболат Тедеев, двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, чемпион Европы Абасагжи Магомедов, Евгений Жирбаев и Тимур Бижоев.
Как рассказал один из членов российской делегации, спортсменов дважды предупредили о необходимости надеть маски и только после этого вывели из самолета.
Спортсмены переночевали в аэропорту. Тедеев назвал случившееся беспределом и заказом оппонентов. На видео, где он это говорит, он снял маску, вопреки запрету. Чемпионат в Осло начнется 2 октября, спортсменам удалось добраться до него в пятницу.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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