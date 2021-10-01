Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.4
воздух +13
море +21

Спорт

Отказались носить маски: сборную России по борьбе сняли с самолета

14:32 пятница, 1 октября 2021

Главного тренера и нескольких участников сборной России по борьбе сняли с самолета из Амстердама в Осло за несоблюдение масочного режима.

Они направлялись на запланированный в Дании чемпионат мира.

На пересадку 30 сентября не попали около половины членов сборной: главный тренер команды, чемпион Европы и СССР Дзамболат Тедеев, двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, чемпион Европы Абасагжи Магомедов, Евгений Жирбаев и Тимур Бижоев.

Как рассказал один из членов российской делегации, спортсменов дважды предупредили о необходимости надеть маски и только после этого вывели из самолета.

Спортсмены переночевали в аэропорту. Тедеев назвал случившееся беспределом и заказом оппонентов. На видео, где он это говорит, он снял маску, вопреки запрету. Чемпионат в Осло начнется 2 октября, спортсменам удалось добраться до него в пятницу.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Александр Усик намерен поехать в Крым с чемпионскими поясами. Украинский боксер, крымчанин Александр Усик, одержавший победу над британцем Энтони Джошуа в супертяжелом весе, намерен поехать в Крым после того, когда получит свои чемпионские пояса.

Крымчанки ANNA MARIA представили музыкальный клип с боксером Усиком. Дуэт крымчанок ANNA MARIA представили клип на песню Light Up, главным героем которого стал украинский боксер из Симферополя Александр Усик, одержавший победу над британцем Энтони Джошуа в супертяжелом весе.

Лоза предложил пригласить Усика в РФ и открыть школу бокса в Симферополе. Известный российский певец Юрий Лоза предложил пригласить украинского боксера Александра Усика строить карьеру в России, а заодно и открыть академию имени себя в Симферополе, где спортсмен родился.

Новый чемпион: Лоза неожиданно расхвалил Усика. Победа украинца Александра Усика над британцем Энтони Джошуа – закономерный итог. Такое мнение в Facebook выразил известный российский и советский исполнитель и автор песен Юрий Лоза.

Власть
Власти Крыма призвали не посещать Сиваш

Власти Крыма призвали не посещать Сиваш

Глава Госкомитета ветеринарии правительства Крыма Валерий Иванов призвал не посещать залив Сиваш, где ранее зафиксирована массовая гибель птиц.

Власть
Крымских топ-чиновников выпустили из СИЗО

Крымских топ-чиновников выпустили из СИЗО

Верховный суд Республики Крым рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов экс-министра строительства и архитектуры Михаила Храмова и бывшего вице-премьера Евгения Кабанова.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 30 сентября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 398 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 79 657 положительных на Covid-19.

Власть
В Большой Ялте приступили к «масштабному» ремонту дорог

В Большой Ялте приступили к «масштабному» ремонту дорог

Часть городских дорог отремонтируют за счет средств республиканского бюджета, часть – в рамках ликвидаций последствий ЧС за средства федерального бюджета.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации