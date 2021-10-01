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Происшествия

Очевидцы сообщают о проведении в Крыму собачьих боев

19:42 пятница, 1 октября 2021
Очевидцы сообщают о проведении в Крыму собачьих боев

фото © Крым Оперативный

Животных свезли к месту преступления в клетках.

В крымском сегменте социальных сетей появились сообщения о проведении собачьих боев на территории Белогорского района республики. Видео и фото с места вероятного преступления опубликовали очевидцы.

По утверждению подписчика ТГ-канала «Крым Оперативный», в селе Белая скала такие бои проводят уже не впервые.

«Если это не жестокое обращение с животными, тогда что? Кто дает разрешение на данные мероприятия? Почему правоохранительные органы не в курсе данных побоищ? На видео видно, что людей с таким хобби более чем достаточно», — возмутился автор сообщения.

Кровавые зрелища устраивают на территории полуострова еще с украинских времен. Общественники старались фиксировать вопиющие факты и сообщали о них правоохранителям, рассказала крымская зоозащитница Мария Поддубная.

«Да, происходили такие вещи при Украине. В основном устраивали собачьи бои в Белогорском районе и вблизи Николаевки. Если их опять проводят, необходимо принимать меры», — сказала наша собеседница.

Зоозащитница уверена, что собаки, участвовавшие в боях, опасны для людей. А граждане, которые подобным образом эксплуатируют животных, — преступники.

Собачьи бои запрещены во многих странах мира. Тем не менее, они до сих пор популярны и проводятся подпольно в Азии, в меньшей степени в других регионах. В частности, несмотря на законодательные запреты, проблема проведения собачьих боев остается актуальной на территориях России, Украины, США и других государств.

В тексте использованы материалы: Форпост

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