Власть
На субботнике в Алупке мешок мусора обменяют на шашлык
На субботнике в Милютинском парке в Алупке мешок собранного мусора можно будет обменять на шашлык.
Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
Кроме того, на субботник в Форос приедут волонтеры со всего Крыма.
«Друзья! Большой субботник состоится уже завтра, 2 октября, во всех уголках Большой Ялты. Погода сменила гнев на милость — обещают солнечно и +15», — отметила Янина Павленко.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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