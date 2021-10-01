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На субботнике в Алупке мешок мусора обменяют на шашлык

17:18 пятница, 1 октября 2021
Ялта

На субботнике в Милютинском парке в Алупке мешок собранного мусора можно будет обменять на шашлык.

Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Кроме того, на субботник в Форос приедут волонтеры со всего Крыма.

«Друзья! Большой субботник состоится уже завтра, 2 октября, во всех уголках Большой Ялты. Погода сменила гнев на милость — обещают солнечно и +15», — отметила Янина Павленко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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