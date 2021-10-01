Мэр Симферополя будет писать выговор сам себе

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Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил властям Симферополя еще раз перенести сроки сдачи объектов благоустройства в крымской столице.

В случае их срыва 15 ноября он ждет главу администрации Симферополя Валентина Демидова с готовым выговором самому себе.

«Валентин Валентинович, 15 ноября, если у вас хоть одна территория не сдана, вы приходите с выговором себе. Сразу можете приносить и будете сразу докладывать 15 числа: «Я объявил себе выговор». Договорились?» – обратился к Демидову Аксенов во время совещания по реализации в республике инфраструктурных проектов.

«Принимается, Сергей Валерьевич, сделаем все в свое время», – ответил глава администрации.

Ранее на совещании глава горадминистрации попросил сдвинуть сроки завершения благоустройства на середину ноября, чтобы наверняка успеть выполнить все работы. «Планируемая дата сдачи объектов, по информации подрядчиков, согласованная со стройконтролем, 30 октября. Нет сомнений, что эти объекты будут сданы, выполнены и выполнены качественно, – пообещал Демидов. – Я буду просить поставить окончательный срок 15 ноября для того, чтобы выполнить на 100% физические объемы».

Аксенов подчеркнул, что сроки больше переноситься не будут.

В текущем году в Симферополе проводят ремонты 17 дворовых и 5 общественных территорий. На ремонт дворов заложено финансирование в объеме 241,5 млн рублей, по общественным территориям – порядка 240 млн рублей.

В первоначальный срок ни дворовые, ни общественные территории сданы не были. Наиболее проблемным объектом является центральная площадь столицы. Ее благоустройство должно было завершиться 1 сентября. Затем глава администрации Симферополя попросил Аксенова продлить срок до 20 октября «по объективным причинам».

В начале сентября стало известно, что выполненные работы по благоустройству площади Ленина придется переделывать из-за их ненадлежащего качества.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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