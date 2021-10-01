Власть
Мэр Джанкоя отправлен в отставку
Депутаты горсовета Джанкоя отправили в отставку главу администрации города Эдуарда Селиванова.
Об этом сообщил глава горсовета Сергей Дорошенко.
«Решение (об отставке главы администрации) принято. Исполнять обязанности, согласно уставу, будет первый замглавы администрации Игорь Ивин», – сообщил Дорошенко.
Конкурс на замещение должности главы администрации назначен на 27 октября.
Ранее глава Крыма поручил объявить выговор Селиванову за срыв сроков благоустройства в Джанкое.
Селиванова назначили главой администрации Джанкоя в конце 2016 года. До этого он занимал должность заместителя главы администрации. В октябре 2019 года горсовет переизбрал Селиванова главой администрации Джанкоя.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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