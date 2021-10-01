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Власть

Крыму пообещали миллиард рублей на замену лифтов

12:15 пятница, 1 октября 2021

В Крыму заменят старые лифты в многоэтажках.

Об этом на совещании о ходе реализации инфраструктурных проектов в Крыму заявил глава Республики Сергей Аксенов.

«Будет заменено большинство лифтов. Более миллиарда рублей выделяют на следующий год. Все лифты старше 25 лет, а это более 500, постараемся сделать за 2022 год», — отметил Сергей Аксенов.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Сергей Донец сообщил, что самому старому крымскому лифту уже 40 лет.

«У нас есть те лифты, которые действительно находятся в ужасном состоянии. Самый старый лифт — 1981 года выпуска. Таких лифтов порядка 10», — отметил министр ЖКХ Крыма.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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