Власть
Крыму пообещали миллиард рублей на замену лифтов
В Крыму заменят старые лифты в многоэтажках.
Об этом на совещании о ходе реализации инфраструктурных проектов в Крыму заявил глава Республики Сергей Аксенов.
«Будет заменено большинство лифтов. Более миллиарда рублей выделяют на следующий год. Все лифты старше 25 лет, а это более 500, постараемся сделать за 2022 год», — отметил Сергей Аксенов.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Сергей Донец сообщил, что самому старому крымскому лифту уже 40 лет.
«У нас есть те лифты, которые действительно находятся в ужасном состоянии. Самый старый лифт — 1981 года выпуска. Таких лифтов порядка 10», — отметил министр ЖКХ Крыма.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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