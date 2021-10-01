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Крымских топ-чиновников выпустили из СИЗО
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Верховный суд Республики Крым рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов экс-министра строительства и архитектуры Михаила Храмова и бывшего вице-премьера Евгения Кабанова.
Как сообщили в суде, защитники добивались изменения меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Суд удовлетворил апелляционные жалобы.
«Апелляционным постановлением Верховного Суда Республики Крым постановление Киевского районного суда Симферополя Республики Крым от 24.09.2021 года в отношении Евгения Кабанова было отменено. Судом апелляционной инстанции была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, с установлением ряда запретов», - сообщили в Верховном суде РК.
Отменено и постановление Киевского районного суда в отношении Михаила Храмова. Ему избрана аналогичная мера пресечения.
Как ранее сообщалось, Евгений Кабанов и Михаил Храмов были взяты под стражу 24 сентября текущего года решением Киевского районного суда Симферополя. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о хищении 57,5 миллионов рублей при строительстве водовода, обеспечивавшего нужды Симферополя. Объект был построен в рамках Федеральной целевой программы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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