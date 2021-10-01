Какой сегодня праздник 1 октября

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Сегодня, 1 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день кофе (International Coffee Day)

Пятый год подряд 77 государств-членов Международной организации кофе – ICO и десятки кофейных ассоциаций со всего мира присоединяются к празднованию Дня Кофе, их объединяет одна цель: «Продвижение Кофейной Культуры»

Безусловно, многие страны мира празднуют свои национальные дни кофе в течение года. В Бразилии, крупнейшем производителе и импортере кофе, он отмечается 24 мая, а в США, в стране, где потребляется рекордное количество кофе – 29 сентября. Любой день года подходит для празднования нашего любимого горячего напитка. Однако, чтобы попытаться объединить все эти торжества по всему миру, страны-члены Международной организации кофе и Ассоциации кофе выбрали 1 октября в качестве Международного дня кофе, чтобы отпраздновать вместе.

Кофе никогда не был настолько популярным, как сегодня: примерно 3 миллиарда чашек потребляется каждый день, и эта цифра продолжает расти.

Международный день пожилых людей (International Day of Older Persons)

Фото pixabay.com

14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 45/106 постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей (International Day of Older Persons), с целью привлечения внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста.

Сначала эту дату стали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 1990-х годов уже во всем мире. 1 октября во многих странах проходят различные фестивали, организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых людей, конференции и конгрессы, посвященные их правам и их роли в обществе. Общественные организации и фонды устраивают в этот день различные благотворительные акции. В этот день многие теле- и радиопрограммы транслируют передачи с учетом вкусов пожилых людей.

Общими усилиями страны могут и должны обеспечить, чтобы люди не только жили дольше, но и чтобы жизнь их была более качественной, разнообразной, полноценной и приносящей удовлетворение.

Арина Шиповница

Народный праздник «Арина Шиповница» отмечается 1 октября (по старому стилю - 18 сентября). В этот день православной церковью чтится память мучениц Ариадны Промисской и Ирины Египетской. Другие названия праздника: «Арина осенняя», «Аринин день», «Ирина», «Журавлиный лет».

Также сегодня, 1 октября, отмечают такие праздники:

- Международный день музыки (International Music Day)

- День Сухопутных войск России

- Всемирный день вегетарианства (World Vegetarian Day)

- День геронтолога

- День памяти преподобного Евмения Гортинского

- День ветерана Украины

- Международный день улыбки (World Smile Day)

- Международный день охраны енотов (International Raccoon Appreciation Day)

- День рождения почтовой открытки

- День гуляния по улицам исчезнувших городов

- День саке в Японии

- День домашнего печенья (National Homemade Cookies Day) в США

- День пожарного щенка (National Fire Pup Day) в США

- День черных собак (National Black Dog Day) в США

- День образования Китайской Народной Республики

Сегодня именины празднуют: Ирина, Аркадий, Ефросиния, Тереза, Софья, Кастор, Ариадна, Евмений.

Что происходило 1 октября в прошлые годы

331 - до н. э.в битве при Гавгамелах персидский царь Дарий III терпит поражение от Александра Македонского.

1795 - Франция и Бельгия объединены в одно государство.

1853 - евреям отказано в праве владеть землей в Австрии.

1908 - Генри Форд представляет народный автомобиль для американцев «Форд Лиззи», стоивший всего 850 долларов.

1931 - с конвейера Харьковского тракторного завода им. С. Орджоникидзе выходит первый трактор.

1960 - появления в СССР легендарного автомобиля «Запорожец», который получил прозвище «горбатый» в народе.

1971 - под Орландо, что во Флориде, открыт самый посещаемый центр развлечений в мире «Дисней-уорлд».

1985 - израильтяне проводят операцию «Деревянная нога» в ходе которой была разрушена штаб-квартира Организации освобождения Палестины (ООП) в Тунисе.

1988 - сборная Советского Союза по футболу побеждает в финале бразильцев со счетом 2:1 и становится олимпийским чемпионом.

1992 - начало ваучерной «прихватизации» в России.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 1 октября. Какие праздники будут завтра?

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