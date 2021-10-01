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Главгосэкспертиза одобрила проект театра оперы и балета в Севастополе
Специалисты Главгосэкспертизы выдали положительное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий на строительство в Севастополе здания театра оперы и балета.
Как сообщила пресс-служба учреждения, театр, как часть культурно-образовательного кластера, планируется возвести между Артиллерийской и Карантинной бухтами.
«Площадь застройки театра – 15140,2 кв. метров, а общая площадь будущего здания сложной – «летящей» – формы с консольной открытой террасой, выходящей на море, составит 61361,63 кв. метров. Крышу театра оформят в виде пространственной конструкции с нависающими со всех сторон краями и выносом козырька над главным входом, – говорится в сообщении. – На подземных этажах здания устроят автостоянку, загрузочные помещения ресторанной кухни, театральный склад, технические помещения и входную группу с лестнично-лифтовым ядром».
В пресс-службе отметили, что на подвальном этаже разместятся помещения для персонала театра, выходы на улицу с эвакуационных лестниц, большой репетиционный зал для хора и оркестра, загрузочный дебаркадер для контейнеров и декораций, а также малый зрительный зал на 200 мест. Первый и второй этажи театра предназначены для офисных и складских помещений, гардероба и помещений для музыкантов.
«На третьем, надземном, этаже предусмотрены центральная входная группа для зрителей, кассовый вестибюль, главное фойе большого зала вместимостью 1100 зрителей, буфет и главная сцена здания, которая послужит функциональным ядром театра, – уточнили в Главгосэкспертизе. – На других этажах обустроят ресторан на 350 посетителей, артистические уборные, зрительские балконы, репетиционные и другие необходимые помещения. Кроме того, проектом запланировано сооружение двухэтажного холодильного центра общей площадью 1138,37 кв. метров».
Севастопольский культурно-образовательный кластер разместится в центре города, площадь его территории составит почти 50 гектаров. Кроме театра оперы и балета планируется разбить большой парк, построить академию хореографии, музейный комплекс, жилой дом для сотрудников кластера. Заказчиком работ является фонд «Национальное культурное наследие». Он же будет финансировать строительство театра.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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