Главгосэкспертиза одобрила проект театра оперы и балета в Севастополе

Специалисты Главгосэкспертизы выдали положительное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий на строительство в Севастополе здания театра оперы и балета.

Как сообщила пресс-служба учреждения, театр, как часть культурно-образовательного кластера, планируется возвести между Артиллерийской и Карантинной бухтами.

«Площадь застройки театра – 15140,2 кв. метров, а общая площадь будущего здания сложной – «летящей» – формы с консольной открытой террасой, выходящей на море, составит 61361,63 кв. метров. Крышу театра оформят в виде пространственной конструкции с нависающими со всех сторон краями и выносом козырька над главным входом, – говорится в сообщении. – На подземных этажах здания устроят автостоянку, загрузочные помещения ресторанной кухни, театральный склад, технические помещения и входную группу с лестнично-лифтовым ядром».

В пресс-службе отметили, что на подвальном этаже разместятся помещения для персонала театра, выходы на улицу с эвакуационных лестниц, большой репетиционный зал для хора и оркестра, загрузочный дебаркадер для контейнеров и декораций, а также малый зрительный зал на 200 мест. Первый и второй этажи театра предназначены для офисных и складских помещений, гардероба и помещений для музыкантов.

«На третьем, надземном, этаже предусмотрены центральная входная группа для зрителей, кассовый вестибюль, главное фойе большого зала вместимостью 1100 зрителей, буфет и главная сцена здания, которая послужит функциональным ядром театра, – уточнили в Главгосэкспертизе. – На других этажах обустроят ресторан на 350 посетителей, артистические уборные, зрительские балконы, репетиционные и другие необходимые помещения. Кроме того, проектом запланировано сооружение двухэтажного холодильного центра общей площадью 1138,37 кв. метров».

Севастопольский культурно-образовательный кластер разместится в центре города, площадь его территории составит почти 50 гектаров. Кроме театра оперы и балета планируется разбить большой парк, построить академию хореографии, музейный комплекс, жилой дом для сотрудников кластера. Заказчиком работ является фонд «Национальное культурное наследие». Он же будет финансировать строительство театра.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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