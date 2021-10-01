Происшествия
Евпаториец украл 100 тысяч рублей у рассеянного напарника
В дежурную часть МВД поступило сообщение о краже денег из кабины водителя грузового автомобиля.
Со слов водителя, во время, когда он разгружал автомобиль у одного из магазинов в приморском поселке Сакского района, неизвестный из открытой автомашины похитил барсетку, в которой находилось более 100 тысяч рублей, и документацию на товар.
Как сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым, через полчаса злоумышленник был найден и задержан. У него была обнаружена барсетка с деньгами, и он рассказал, где спрятал документы.
Оказалось, что 36-летний евпаториец ранее был напарником водителя данного автомобиля. Злоумышенник рассказал, что заметил рассеянность своего бывшего коллеги, который никогда не закрывал кабину машины, и решил этим воспользоваться.
Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Похитителю барсетки грозит крупный штраф или до двух лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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