Экс-директор госкомпании в Севастополе пойман на обмане подрядчиков

Экс-директор севастопольского Управления по эксплуатации объектов городского хозяйства возместит городу более 385 тысяч рублей, затраченные из бюджета по его вине.

Такое решение принял Ленинский районный суд Севастополя, удовлетворив иск прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства. Как установило надзорное ведомство, ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» в лице его бывшего директора заключило несколько государственных контрактов на оказание услуг, выполнение работ и поставку товаров.

Но, когда все было сделано, никаких денег подрядчики не получили. События произошли в 2015 году, после чего обманутые предприниматели пошли в суды, чтобы взыскать с заказчика работ задолженность.

В итоге положенные им по закону деньги подрядчики получили, однако заплатил их город из своего бюджета. Причем к затребованной сумме долга добавились судебные расходы и неустойка.

«Поскольку дополнительные затраты возникли в связи с нарушениями, допущенными бывшим руководителем ГКУ, прокуратурой района в суд предъявлено исковое заявление об их возмещении за его счет», – сообщили в прокуратуре.

Согласившись с доводами прокуратуры, суд удовлетворил иск и обязал бывшего директора государственного учреждения выплатить в бюджет города свыше 385 тыс. рублей.

В данный момент решение суда в законную силу еще не вступило.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму пройдет проверка системы экстренного оповещения. Систему централизованного оповещения и информирования населения проверят в Крыму 6 октября.

Судебных приставов в Севастополе уличили в сокрытии доходов. В Севастополе три должностных лица службы судебных приставов в Балаклавском районе привлечены к дисциплинарной ответственности за сокрытие банковских счетов и недвижимости в декларациях за 2020 год, утверждает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

В Феодосии поймали пенсионера с пулеметом. Феодосийский городской суд Республики Крым привлек к ответственности местного жителя за незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия.

Пожарные готовятся спасать от огня здание парламента Крыма. Крупномасштабные пожарно-тактические учения впервые прошли в здании Государственного совета Республики Крым в Симферополе.