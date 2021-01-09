«Ялта такого не заслужила»: что происходит с известными стелами города

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Власти Ялты создают и реконструируют символы города и навигационные ориентиры для туристов – информационные стелы.

В Ялте информационные стелы с названием города, как и в других регионах, являются элементом навигационной системы, частью имиджа, первой информацией о направлении движения в город для путешествующих и часто остаются в их фотоотчетах.

В курортной столице Крыма стелы были установлены в советские годы при каждом въезде в Ялту. Самых известных конструкций – три. Еще одну установили в центре города несколько лет назад. А одну монтируют сейчас.

Новую городскую стелу устанавливают при въезде в Ялту со стороны Симферополя. Конструкцию, которую монтируют перед транспортным разворотным кольцом, показали в соцсетях. Мнения ялтинцев о ней разделились: одни считают ее удачной, другие называют «печальным недоразумением» и пишут, что «Ялта такого не заслужила».

Недоумение у ялтинцев вызывают «слишком маленький размер» конструкции и то, что она будет размещена всего в 500 метрах от основной стелы города, установленной в советские годы у этого же въезда в Ялту.

В прошлом году, при предыдущем главе администрации, на этом месте планировали установить совсем другую конструкцию. Выглядеть она, по плану, должна была, как на этой картинке, представленной властями города.

Но власти в Ялте сменились, а вместе с ними – и идеи.

Глава департамента по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации Ялты Сейран Меметов пояснил, что малую копию уже привычной стелы подарил городу подрядчик, который реконструирует местные парки и скверы.

«Мы хотели сделать стелу за бюджетные средства. Финансирование выделялось, но не успели освоить средства и вернули их обратно в бюджет. Поэтому подрядчик, который делает у нас парки и скверы, решил подарить нам стелу. Единственное, что установили ее низко, будем просить, чтобы ее приподняли повыше, чтобы ее было лучше видно», – заявил он.

По словам Сейрана Меметова, в этом году планируют завершить работы над стелой за бюджетные средства – подключить к ней освещение и все необходимые элементы, а также благоустроить территорию вокруг нее.

«Проведем в соцсетях опрос горожан о проектах благоустройства въездной группы. Что они выберут, то и будем реализовывать», – пообещал он.

Подрядчиком, о котором идет речь, является российское ООО «Завод АрБет». В прошлом году распоряжением главы Крыма Сергея Аксенова эта фирма была определена единственным подрядчиком реконструкции дворовых территорий, парков и скверов.

Еще одна известная стела Ялты расположена у въезда в город со стороны Севастополя.

Ее установили там в 60-х годах прошлого века в честь завершения строительства трассы Ялта-Севастополь. Она много лет пользуется популярностью у местных молодоженов, которые приезжают туда, чтобы повесить свадебные ленты на решетку конструкции.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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