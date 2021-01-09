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Коронавирус в Крыму

Восемь человек с COVID-19 умерли в Крыму за день

14:07 суббота, 9 января 2021

Восемь человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.

Общее число умерших с начала пандемии – 582 человека.

В Крыму за прошедшие сутки подтверждено 204 новых случая COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 27 368 человек. Выздоровевших за весь период – 21 577 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму зафиксирована смерть девяти пациентов с COVID-19. Девять человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Третий день подряд рекорд: коронавирус в Севастополе - сводка за сутки. За минувшие сутки в Севастополе выявлено 92 случая заражения коронавирусом.

В Крыму 230 новых заражений за сутки. За 7 января на территории Республики Крым зарегистрировано 230 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Роспотребнадзор назвал ситуацию с COVID-19 стабилизирующейся. Обстановка, связанная с распространением COVID-19 в России, характеризуется как стабилизирующаяся.

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