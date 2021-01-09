Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Десятки тысячи приезжих уменьшили число новых заражений в Крыму ● В Крыму зафиксирована смерть девяти пациентов с COVID-19 ● Третий день подряд рекорд: коронавирус в Севастополе - сводка за сутки ● Жителям Крыма предлагают принять коронавирусную реальность ● В Крыму 230 новых заражений за сутки
Восемь человек с COVID-19 умерли в Крыму за день
Восемь человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.
Общее число умерших с начала пандемии – 582 человека.
В Крыму за прошедшие сутки подтверждено 204 новых случая COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 27 368 человек. Выздоровевших за весь период – 21 577 человека.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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В Крыму 230 новых заражений за сутки. За 7 января на территории Республики Крым зарегистрировано 230 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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Коронавирус в Крыму
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