Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.9
воздух +3
море +11

Водный кризис

Властям Крыма рекомендуют рассчитать, сколько воды можно тратить на туристов

13:09 суббота, 9 января 2021
Властям Крыма рекомендуют рассчитать, сколько воды можно тратить на туристов

фото © Крым.реалии

Власти Крыма должны рассчитать, сколько воды будет потреблять туристическая отрасль в 2021 году.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сказал профессор Академии строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского Илья Николенко.

По его словам, меры, которые были приняты, решили проблему обеспечения водой населения. Но при этом, как отметил ученый, нужно рассчитать количество потребляемой воды для сельского хозяйства и рекреационной сферы.

«Население у нас не самый большой потребитель, самый большой потребитель воды – сельское хозяйство. Есть схема использования водных объектов Крыма, которая была разработана в 2018 году, и то она так сложена с дисбалансом в сторону сельского хозяйства и ее нужно пересматривать. Надо смотреть планы по развитию Крыма, учитывая демографию. На полуострове строится достаточно много объектов рекреации. Нужно рассчитать, сколько наших водных ресурсов можно потратить на туристов, сколько отдыхающих Крым сможет принять в сезон, а если мы перейдем на круглогодичный отдых, – это население увеличится», – объяснил профессор.

Он считает, что в первую очередь нужно решить проблему водного баланса, для этого необходимо привлекать региональных экономистов, которые будут делать прогнозы.

В прошлом году директор ГУП «Водоканал Южного берега Крыма» Дмитрий Беднов сообщил, что в Ялте во время курортного сезона в зафиксировали рекордный уровень потребления воды.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе хотят выдавать квартиры пенсионерам МВД Украины. В России подготовили проект указа МВД о выдаче квартир пенсионерам МВД Украины, которые стояли в очереди на получение жилья до 2014 года.

Мертвый объем: что происходит с крымскими водохранилищами. Ситуация с водой в крымских водохранилищах не улучшилась несмотря на осадки.

Арт-объект «Черные камни»: на набережной Балаклавы неделю лежат мешки с мусором. Социальные сети беспощадны к коммунальщикам: «мусорные» фото кочуют из группы в группу.

Водохранилище под Симферополем превратилось в пустыню. Пользователи соцсетей публикуют видеоролики, на которых можно увидеть лужу, оставшуюся от водоема.

Коронавирус в Крыму
Снова рекорд: сводка по коронавирусу за сутки в Севастополе

Снова рекорд: сводка по коронавирусу за сутки в Севастополе

За прошедшие сутки в Севастополе подтвердилось 93 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Происшествия
Утечка газа: появились подробности взрыва в доме на западе Крыма

Утечка газа: появились подробности взрыва в доме на западе Крыма

Три человека пострадали в Межводном в результате утечки бытового газа, которая привела к «хлопку».

Санкции
Британия не ослабляла санкций против Крыма

Британия не ослабляла санкций против Крыма

Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс опровергла сообщения об ослаблении британских санкций в отношении Крыма.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации