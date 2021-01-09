Властям Крыма рекомендуют рассчитать, сколько воды можно тратить на туристов

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Власти Крыма должны рассчитать, сколько воды будет потреблять туристическая отрасль в 2021 году.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сказал профессор Академии строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского Илья Николенко.

По его словам, меры, которые были приняты, решили проблему обеспечения водой населения. Но при этом, как отметил ученый, нужно рассчитать количество потребляемой воды для сельского хозяйства и рекреационной сферы.

«Население у нас не самый большой потребитель, самый большой потребитель воды – сельское хозяйство. Есть схема использования водных объектов Крыма, которая была разработана в 2018 году, и то она так сложена с дисбалансом в сторону сельского хозяйства и ее нужно пересматривать. Надо смотреть планы по развитию Крыма, учитывая демографию. На полуострове строится достаточно много объектов рекреации. Нужно рассчитать, сколько наших водных ресурсов можно потратить на туристов, сколько отдыхающих Крым сможет принять в сезон, а если мы перейдем на круглогодичный отдых, – это население увеличится», – объяснил профессор.

Он считает, что в первую очередь нужно решить проблему водного баланса, для этого необходимо привлекать региональных экономистов, которые будут делать прогнозы.

В прошлом году директор ГУП «Водоканал Южного берега Крыма» Дмитрий Беднов сообщил, что в Ялте во время курортного сезона в зафиксировали рекордный уровень потребления воды.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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