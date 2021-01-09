Власти Крыма назвали главные проблемы Алушты

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Депутат парламента Крыма Виктор Жиленко назвал две острые проблемы Алушты, которыми необходимо заняться в 2021 году.

«В Алуште есть две проблемы. Это, конечно, проблема с парковками. Она была, есть и, видимо, будет оставаться, несмотря на все наши усилия», – сказал Жиленко в эфире «Радио Крым».

По его мнению, построить удобную вместительную парковку нужно как в центре города, так и в районах Профессорского городка и Восточной набережной. Кроме того, по словам депутата, ряд вопросов вызывают постоянно «скачущие» цены за стоянку авто.

«Вторая проблема – это, конечно, прибрежные территории. Именно пляжи. Пляжи требуют отсыпки, это колоссальные деньги. И до сих пор не решен вопрос – за чьи деньги это будет выполняться. То ли арендаторы пляжей должны подсыпать каждый свой пляж, то ли это все-таки писать федеральную программу, чтобы выделили деньги и всем дружно насыпали пляж. Или на примере софинансирования, чтобы какую-то часть дало государство, но какую-то дал и собственник пляжа, который взял его в аренду на долгие годы», – заключил Виктор Жиленко.

В начале марта прошлого года шторм размыл городской пляж на набережной Алушты и разрушил берегоукрепительные сооружения. А ​в селе Малореченское шторм разбил подпорные стены и лестницы, которые ведут к пляжам. По словам главы администрации Алушты Галины Огневой, ситуация в селе – критичная.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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