Власть
Власти Крыма назвали главные проблемы Алушты
фото © Крым.реалии
Депутат парламента Крыма Виктор Жиленко назвал две острые проблемы Алушты, которыми необходимо заняться в 2021 году.
«В Алуште есть две проблемы. Это, конечно, проблема с парковками. Она была, есть и, видимо, будет оставаться, несмотря на все наши усилия», – сказал Жиленко в эфире «Радио Крым».
По его мнению, построить удобную вместительную парковку нужно как в центре города, так и в районах Профессорского городка и Восточной набережной. Кроме того, по словам депутата, ряд вопросов вызывают постоянно «скачущие» цены за стоянку авто.
«Вторая проблема – это, конечно, прибрежные территории. Именно пляжи. Пляжи требуют отсыпки, это колоссальные деньги. И до сих пор не решен вопрос – за чьи деньги это будет выполняться. То ли арендаторы пляжей должны подсыпать каждый свой пляж, то ли это все-таки писать федеральную программу, чтобы выделили деньги и всем дружно насыпали пляж. Или на примере софинансирования, чтобы какую-то часть дало государство, но какую-то дал и собственник пляжа, который взял его в аренду на долгие годы», – заключил Виктор Жиленко.
В начале марта прошлого года шторм размыл городской пляж на набережной Алушты и разрушил берегоукрепительные сооружения. А в селе Малореченское шторм разбил подпорные стены и лестницы, которые ведут к пляжам. По словам главы администрации Алушты Галины Огневой, ситуация в селе – критичная.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
В конкурсе от «Википедии» объявили автора лучшего фото Севастополя. Фотография Генуэзской башни №9, которая находится в Балаклавском районе, признана лучшим фото Севастополя в украинской части международного конкурса историко-культурного наследия «Вики любит памятники».
Этот год станет самым коротким за 50 лет из-за ускорения Земли. Планета стала вращаться быстрее, хотя до этого замедлялась.
В Крыму пообещали построить инфекционную больницу на 300 коек. В Крыму планируется строительство инфекционной больницы на 300 коек. Определен подрядчик, который выполнит проектно-изыскательские работы по объекту.
В Крым за последние шесть лет переселились не менее 200 тысяч россиян. С 2014 года в Крым переехали 205 559 тысяч россиян, из них 117 114 – в Крым и 88445 – в Севастополь.
Десятки тысячи приезжих уменьшили число новых заражений в Крыму
За 8 января на территории Республики Крым зарегистрировано 204 случая коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.
Какой сегодня праздник 9 января фото
Сегодня, 9 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Принимать детей в первый класс будут по новым правилам
В 2021 году прием детей в первый класс пройдет по новым правилам, согласно приказу Минпросвещения N458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».
В Крыму падает доверие к власти и растут протестные настроения
Власти Крыма утверждают, что вызовы 2020 года не снизили уровень доверия крымчан к местной власти и партии «Единая Россия». По их мнению, трудности прошедшего года лишь сплотили крымчан вокруг властей Крыма.
6 января
Власти Крыма назвали главные проблемы Алушты
Депутат парламента Крыма Виктор Жиленко назвал две острые проблемы Алушты, которыми необходимо заняться в 2021 году.