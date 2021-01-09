В Симферополе вандалы оторвали металлическую снежинку от новогодней елки

В Симферополе неизвестные вандалы повредили искусственную новогоднюю елку, расположенную в районе Москольца.

Как сообщили очевидцы в группе «Черный список Симферополь» в «ВК», металлический каркас елки, установленной перед новогодними праздниками в сквере на ул. Киевской, остался без одной из снежинок - довольно крупной и тяжелой конструкции. «Детали елки падают на голову. Быстрая реакции спасла от травм (москольцо)», - сообщила жительница Симферополя.

Как прокомментировали в администрации крымской столицы, неустановленные вандалы умышленно повредили конструкцию. «По итогам выезда аварийной бригады МБУ «Горсвет» было установлено, что снежинка была оторвана неизвестными, выявлены следы того, что залазили, чтоб оторвать (погнуты алюминиевые прутья ниже). Снежинку установили на штатное место, закрепили, проверили по кругу - все надежно закреплено», - сообщили в администрации.

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