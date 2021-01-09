В Севастополе хотят выдавать квартиры пенсионерам МВД Украины

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В России подготовили проект указа МВД о выдаче квартир пенсионерам МВД Украины, которые стояли в очереди на получение жилья до 2014 года.

Об этом в эфире «НТС Севастополь» сообщил депутат Госдумы России из Севастополя Дмитрий Белик.

«Будет указ по аналогии с военным, которые до 2014 года стояли в очереди, но после 2014 года очередь была потеряна в связи с особенностями законодательства. Также получается с пенсионерами МВД, которые также были в очереди, но после 2014 года утеряли свое право», – сказал Белик.

Как утверждает депутат Госдумы, сейчас подготовлен проект указа, он согласован соответствующими министерствами и находится в правительстве России.

«Предполагается, что в феврале он будет подписан президентом России. Деньги будут выделяться федеральным центром в качестве субвенций региону, на эти деньги правительство Севастополя будет закупать жилье для пенсионеров МВД», – пояснил он.

Подтверждения информации, озвученной Беликом, из других источников нет.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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