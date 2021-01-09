Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.7
воздух +7
море +11

Жилплощадь

В Севастополе хотят выдавать квартиры пенсионерам МВД Украины

В Севастополе хотят выдавать квартиры пенсионерам МВД Украины

фото © Крым.реалии

В России подготовили проект указа МВД о выдаче квартир пенсионерам МВД Украины, которые стояли в очереди на получение жилья до 2014 года.

Об этом в эфире «НТС Севастополь» сообщил депутат Госдумы России из Севастополя Дмитрий Белик.

«Будет указ по аналогии с военным, которые до 2014 года стояли в очереди, но после 2014 года очередь была потеряна в связи с особенностями законодательства. Также получается с пенсионерами МВД, которые также были в очереди, но после 2014 года утеряли свое право», – сказал Белик.

Как утверждает депутат Госдумы, сейчас подготовлен проект указа, он согласован соответствующими министерствами и находится в правительстве России.

«Предполагается, что в феврале он будет подписан президентом России. Деньги будут выделяться федеральным центром в качестве субвенций региону, на эти деньги правительство Севастополя будет закупать жилье для пенсионеров МВД», – пояснил он.

Подтверждения информации, озвученной Беликом, из других источников нет.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Арт-объект «Черные камни»: на набережной Балаклавы неделю лежат мешки с мусором. Социальные сети беспощадны к коммунальщикам: «мусорные» фото кочуют из группы в группу.

Водохранилище под Симферополем превратилось в пустыню. Пользователи соцсетей публикуют видеоролики, на которых можно увидеть лужу, оставшуюся от водоема.

В севастопольском селе не подключают газ из-за «крымских» санкций против Газпрома. Развожаев дезинформирует Кремль, что поселки подключены, а его подчиненные объясняют жителям, что подведение труб к их домам пагубно отразится на будущем России.

В Крыму запретили нырять на пляжах. В Крыму с 2021 года вступают в силу новые правила работы пляжей. Теперь отдыхающим нельзя приводить с собой животных и нырять.

Коронавирус в Крыму
Десятки тысячи приезжих уменьшили число новых заражений в Крыму

Десятки тысячи приезжих уменьшили число новых заражений в Крыму

За 8 января на территории Республики Крым зарегистрировано 204 случая коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Общество
Какой сегодня праздник 9 января

Какой сегодня праздник 9 января фото

Сегодня, 9 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
«Центр разврата и разгула кутящей буржуазии»: почему большевики переименовали Ялту в Красноармейск

«Центр разврата и разгула кутящей буржуазии»: почему большевики переименовали Ялту в Красноармейск

Рождество 1921 года ялтинцы встретили с тревогой. Всего полтора месяца назад в Крыму установилась Советская власть. А 8 января жители «южной столицы» полуострова проснулись… в другом городе. Новая власть сменила Ялте имя.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации