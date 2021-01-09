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Происшествия

В Крыму житель Тверской области торговал наркотиками

11:08 суббота, 9 января 2021

В Симферополе сотрудниками полиции был задержан житель Тверской области, решивший разжиться за счет торговли наркотиками на полуострове.

Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

«Молодой человек был замечен при попытке закопать в кустах какой-то предмет. При личном досмотре в карманах его куртки полицейскими были обнаружены 100 прозрачных полимерных свертков с порошком. Также патрульные выявили в земле «закладку», перемотанную липкой лентой», - говорится в сообщении МВД.

По временному месту жительства сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков была выявлена коробка с сотней небольших свертков, два пакета с белым веществом, весы, банковские карты и ноутбук, в котором сохранилась информация о манипуляциях с наркотическими веществами.

Согласно выводам экспертов, вещество, которое было выявлено у задержанного – мефедрон. Его общий вес – 700 граммов. Мужчина вину полностью признал и сообщил, что купил порошок в Тверской области, а в Крым приехал для его продажи. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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