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Происшествия

Утечка газа: появились подробности взрыва в доме на западе Крыма

13:47 суббота, 9 января 2021
Утечка газа: появились подробности взрыва в доме на западе Крыма

фото © Public Domain Pictures

Три человека пострадали в Межводном в результате утечки бытового газа, которая привела к «хлопку».

Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

По предварительным данным следствия, причиной происшествия стала самовольная установка газового котла и его неправильная эксплуатация.

Из-за хлопка газа в частном доме обрушилась крыша и частично стены. В результате происшествия жители дома – супруги 1941 года рождения и их 44-летний сын – были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. В данный момент им оказывается вся необходимая помощь.

«В рамках проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка уполномоченным службам, ответственным за проверку газового оборудования на вверенной территории», - отметили в ведомстве.

Кроме того, проверку по факту происшествия начала и прокуратура республики.

Ведомство намерено оценить эффективность работы местных органов, ответственных за пожарную безопасность и безопасную эксплуатацию газового оборудования.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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