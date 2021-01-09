Утечка газа: появились подробности взрыва в доме на западе Крыма

фото © Public Domain Pictures

Три человека пострадали в Межводном в результате утечки бытового газа, которая привела к «хлопку».

Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

По предварительным данным следствия, причиной происшествия стала самовольная установка газового котла и его неправильная эксплуатация.

Из-за хлопка газа в частном доме обрушилась крыша и частично стены. В результате происшествия жители дома – супруги 1941 года рождения и их 44-летний сын – были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. В данный момент им оказывается вся необходимая помощь.

«В рамках проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка уполномоченным службам, ответственным за проверку газового оборудования на вверенной территории», - отметили в ведомстве.

Кроме того, проверку по факту происшествия начала и прокуратура республики.

Ведомство намерено оценить эффективность работы местных органов, ответственных за пожарную безопасность и безопасную эксплуатацию газового оборудования.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе вандалы оторвали металлическую снежинку от новогодней елки. В Симферополе неизвестные вандалы повредили искусственную новогоднюю елку, расположенную в районе Москольца.

Девушка выпала из окна многоэтажки в Крыму. В ночь на 4 января в Евпатории из окна 14-го этажа выпала 24-летняя девушка.

Скорая сбила ребенка на пешеходном переходе в Севастополе. Мальчик двигался по «зебре» с самокатом. Скорая спешила.

В Симферополе на одной из улиц сгорел груженый «КамАЗ». В Симферополе, на улице Буденного загорелся грузовой автомобиль «КамАЗ», в котором находились строительные материалы и техника.