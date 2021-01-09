Происшествия
Утечка газа: появились подробности взрыва в доме на западе Крыма
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Три человека пострадали в Межводном в результате утечки бытового газа, которая привела к «хлопку».
Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю.
По предварительным данным следствия, причиной происшествия стала самовольная установка газового котла и его неправильная эксплуатация.
Из-за хлопка газа в частном доме обрушилась крыша и частично стены. В результате происшествия жители дома – супруги 1941 года рождения и их 44-летний сын – были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. В данный момент им оказывается вся необходимая помощь.
«В рамках проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка уполномоченным службам, ответственным за проверку газового оборудования на вверенной территории», - отметили в ведомстве.
Кроме того, проверку по факту происшествия начала и прокуратура республики.
Ведомство намерено оценить эффективность работы местных органов, ответственных за пожарную безопасность и безопасную эксплуатацию газового оборудования.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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