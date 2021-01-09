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Происшествия

Три человека пострадали при взрыве газа в Крыму

Три человека пострадали в результате взрыва газа в селе Межводное (Черноморский район).

Об этом сообщили в МЧС Крыма.

«По предварительной информации произошел хлопок. Пострадали три человека. С термическими ожогами доставлены в Черноморскую центральную районную больницу», – сообщили в МЧС.

В министерстве добавили, что хлопок, предположительно, газа произошел в частном доме. Сообщение о происшествии поступило сегодня в 6.09.

В результате произошло обрушение крыши дома. Также повреждения получили стены.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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