Происшествия
Три человека пострадали при взрыве газа в Крыму
Три человека пострадали в результате взрыва газа в селе Межводное (Черноморский район).
Об этом сообщили в МЧС Крыма.
«По предварительной информации произошел хлопок. Пострадали три человека. С термическими ожогами доставлены в Черноморскую центральную районную больницу», – сообщили в МЧС.
В министерстве добавили, что хлопок, предположительно, газа произошел в частном доме. Сообщение о происшествии поступило сегодня в 6.09.
В результате произошло обрушение крыши дома. Также повреждения получили стены.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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