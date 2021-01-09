Снова рекорд: сводка по коронавирусу за сутки в Севастополе

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За прошедшие сутки в Севастополе подтвердилось 93 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.

Кроме этого, за сутки от коронавируса скончались шесть человек, возраст умерших – от 64 до 90 лет. Еще 70 человек были выписаны по факту выздоровления.

«На сегодняшний день в стационарах находится 230 человек с подтвержденным COVID-19. В отделениях для лечения легких форм – 234 человека. Под наблюдением находится 575 человек», - уточнили в правительстве Севастополя.

Всего с начала пандемии в городе-герое зарегистрировано 7560 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из них 6896 человек выздоровели, 276 умерли.

204 новых случая заболевания COVID-19 были выявлены за прошедшие сутки на территории Республики Крым, 223 человека были выписаны по факту выздоровления, восемь человек скончались. Всего с начала пандемии в республике было зарегистрировано 27368 случаев заболевания коронавирусом, 21577 человек выздоровели, 582 – умерли.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Десятки тысячи приезжих уменьшили число новых заражений в Крыму. За 8 января на территории Республики Крым зарегистрировано 204 случая коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.

В Крыму зафиксирована смерть девяти пациентов с COVID-19. Девять человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Третий день подряд рекорд: коронавирус в Севастополе - сводка за сутки. За минувшие сутки в Севастополе выявлено 92 случая заражения коронавирусом.

В Крыму 230 новых заражений за сутки. За 7 января на территории Республики Крым зарегистрировано 230 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.