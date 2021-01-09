Синоптик предрекла Крыму аномально сухое лето

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Для Крыма лето 2021 года может стать аномально сухим.

Об этом заявила климатолог и метеоролог Екатерина Пестрякова.

«Зимой антициклон приносит холодный ветер, а летом — горячий. Думаю, лето теплое будет, осадков будет меньше. Очень опасаюсь сухого лета. Тренд последних лет — становится суше. Это плохо», - сказала Пестрякова.

Будет сухо и на территории России. Синоптик напомнила, что в Сибири последние два года господствует антициклон, который теперь перешел и на Урал. Кроме того, на Урале отмечается высокое атмосферное давление, на 10 миллиметров ртутного столба выше нормы. Это вызывает безоблачную морозную погоду, но приводит к рассеиванию примесей в атмосфере.

Как ранее сообщалось, аномально теплый январь на полуострове привел к тому, что зацвели некоторые деревья и кустарники. Пользователи соцсетей из Крыма массово размещают удивительные фотографии плодоносящей малины, цветущих алычи, календулы и даже сирени. Однако, как отметила директор Ботанического сада КФУ Анна Репецкая, явление не массовое и опасности для растений не представляет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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