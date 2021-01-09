Прогноз погоды в Крыму на субботу 9 января

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 9 января.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (юго-западный с переходом на северо-западный ветер местами 15-20 м/с.), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (юго-западный с переходом на северо-западный ветер местами 15-20 м/с.), уровень опасности желтый, дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - ветер (юго-западный с переходом на северо-западный ветер 15-20 м/с.), уровень опасности желтый, дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - туман (туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый, ветер (юго-западный с переходом на северо-западный ветер 15-20 м/с.), уровень опасности желтый, дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 11, ночью около 11 градусов. Ветер западный 14 км/час, возможны порывы до 59 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 90 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 13, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер западный 14 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 94 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 11, ночью около 12 градусов. Ветер С 27 км/час, возможны порывы до 61 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 11, ночью около 10 градусов. Ветер северо-западный 24 км/час, возможны порывы до 60 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 87 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 11, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер западный 26 км/час, возможны порывы до 54 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 97 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 6, ночью от 7 до 9 градусов. Ветер северный 21 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 99 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 4, ночью около 5 градусов. Ветер С 14 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 87 до 97 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер северный 19 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 94 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 8, ночью около 8 градусов. Ветер западный 15 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 92 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 9, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер западный 10 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 91 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 6 до 12 градусов тепла. По городам: в Алуште - 11, в Евпатории - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 8, в Керчи - 8, в Николаевке - 10, в Севастополе - 10, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 8, в Феодосии - 10, в Ялте - 11 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 10, в Египте - 25, на Кипре - 20, в Одессе - 6, в Сочи - 13, в Турции - 19, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

МЧС предупредило о дождях и ветре в Крыму. В ближайшие сутки в Крыму ожидаются дожди и усиление ветра.

Прогноз погоды в Крыму на четверг 7 января. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 7 января.

Температура воздуха в Крыму побила рекорд последних 90 лет. Погода в регионе перекрыла температурный максимум января 1931 года.

Прогноз погоды в Крыму на среду 6 января. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 6 января.