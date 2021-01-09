Проезд в электричках Крыма подорожал

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С 1 января увеличилась стоимость проезда в пригородных поездах в Крыму.

В пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании сообщили, что проезд по 1 км пути в расчете на одного пассажира увеличился с 1,57 рублей до 1,62 рублей.

— С 1 января изменяется стоимость проезда в пригородных поездах Компании по территории Республики Крым и г. Севастополь с 1,57 руб до 1,62 руб за пассажиро-километр <…> Например, стоимость проездного документа по маршруту Симферополь — Джанкой составит 147,42 руб. вместо 142,87 руб., — говорится в сообщении.

Также с начала года запущены дополнительные рейсы между Симферополем и Феодосией, Симферополем и Севастополем. Ознакомиться с расписанием можно на сайте перевозчика.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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