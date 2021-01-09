Власть
Проезд в электричках Крыма подорожал
фото © Новости Крыма
С 1 января увеличилась стоимость проезда в пригородных поездах в Крыму.
В пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании сообщили, что проезд по 1 км пути в расчете на одного пассажира увеличился с 1,57 рублей до 1,62 рублей.
— С 1 января изменяется стоимость проезда в пригородных поездах Компании по территории Республики Крым и г. Севастополь с 1,57 руб до 1,62 руб за пассажиро-километр <…> Например, стоимость проездного документа по маршруту Симферополь — Джанкой составит 147,42 руб. вместо 142,87 руб., — говорится в сообщении.
Также с начала года запущены дополнительные рейсы между Симферополем и Феодосией, Симферополем и Севастополем. Ознакомиться с расписанием можно на сайте перевозчика.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Крыма обещают решить транспортную проблему нового медцентра Семашко. В министерстве транспорта Крыма утверждают, что проработали вопросы транспортного обеспечения нового медицинского центра имени Семашко, который находится на окраине Симферополя.
Новая разметка в Севастополе может стать причиной аварий. В Севастополе на недавно отремонтированной улице Льва Толстого произошло ДТП.
Улицы Ялты во время праздников превратились в парковки. Десятки тысяч туристов съехались на Южный берег Крыма, чтобы провести там новогодние каникулы.
Ялта встала в пробках из-за приезда тысяч туристов. Дороги Южного берега Крыма в начале января снова оказались в пробках.
Десятки тысячи приезжих уменьшили число новых заражений в Крыму
За 8 января на территории Республики Крым зарегистрировано 204 случая коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.
Какой сегодня праздник 9 января фото
Сегодня, 9 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Принимать детей в первый класс будут по новым правилам
В 2021 году прием детей в первый класс пройдет по новым правилам, согласно приказу Минпросвещения N458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».
В Крыму падает доверие к власти и растут протестные настроения
Власти Крыма утверждают, что вызовы 2020 года не снизили уровень доверия крымчан к местной власти и партии «Единая Россия». По их мнению, трудности прошедшего года лишь сплотили крымчан вокруг властей Крыма.
6 января
Власти Крыма назвали главные проблемы Алушты
Депутат парламента Крыма Виктор Жиленко назвал две острые проблемы Алушты, которыми необходимо заняться в 2021 году.