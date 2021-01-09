Некомфортная среда: в Евпатории инвалиду придется сносить часть жилья

Снести две пристройки к квартире, расположенной на первом этаже – такое требование получил инвалид-колясочник Дмитрий Павлов от евпаторийского отдела судебных приставов по факту решения Евпаторийского городского суда.

Документ мужчина опубликовал на своей странице в Facebook, иронично назвав письмо «подарком под елочку».

В документе говорится, что сносу подлежат две пристройки: одна размером 6 на 2,5 метра, вторая – 0,9 на 0,3 метра. Работы необходимо провести до 10 января.

Неисполнение требований грозит административным протоколом.

Как пояснил сам Дмитрий Павлов, речь идет о балконе с одной стороны квартиры и о жилой пристройке с другой. Первая постройка – балкон, который, по словам жильца, был предусмотрен проектом дома, но на этапе строительства от него отказались.

Вторая пристройка необходима инвалиду-колясочнику, чтобы обеспечить себе нормальные условия жизни в квартире: иметь возможность передвигаться между мебелью на коляске, а не ползать на коленях, и выезжать из дома по соответствующему нормативам пандусу.

Все работы Дмитрий выполнил несколько лет назад, собрав весь список документов, который ему озвучили в городской администрации.

«Мне написали список документов, которые я должен буду приложить к заявлению. В итоге я разработал проект, провел собрание граждан, мне объяснили, что нужно 50% голосов «за» плюс еще один голос. В итоге, все это на заседании комиссии рассмотрели и вынесли решение разрешить пристройку. Само разрешение выдали с печатью, но без подписи. Нам объяснили, что главное, чтобы стояла печать – тогда даже без подписи документ имеет юридическую силу», - рассказывает Дмитрий.

Судебное разбирательство по поводу улучшения жилищных условий инициировал сосед сверху: по его мнению, пристройка якобы увеличивает риск проникновения в его квартиру. С другой стороны, на крыше пристройки скапливается пыль, которой профессору из Москвы приходится дышать. В результате суд принял решение в пользу соседа и обязал инвалида снести все новшества и вернуть дом в первозданный вид.

«Сейчас все это дошло до того, что приходится выкладывать документы в соцсетях, чтобы общественность встала на мою защиту, - разводит руками Дмитрий. – Власти в городе полностью на моей стороне, пытаются найти выход из этой ситуации. Но пока, к сожалению, я понимаю, что в каких-то правовых вопросах у них связаны руки. В Крыму таких прецедентов – по пальцам пересчитать можно. Возможно, есть случаи на материке, но это надо поднимать полностью прецедентное право».

До 10 января пристройку снести не получится: за это время Дмитрий просто не успеет найти официальную компанию, которая возьмется за снос и восстановление. Кроме того, инвалид по-прежнему надеется, что конфликт удастся решить миром, без привлечения бульдозеров.

«Я подаю в суд прошения об отсрочке исполнения наказания. Сейчас зима: помимо того, что я должен это все снести, найти рабочих, я должен восстановить все, надо найти официальную строительную кампанию. Нужно банально как-то вещи куда-то перенести, укрыть. Я буду бороться до последнего, надеюсь, что справедливость восторжествует», - заключил Дмитрий.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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