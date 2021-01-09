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Водный кризис

Мертвый объем: что происходит с крымскими водохранилищами

07:18 суббота, 9 января 2021
Мертвый объем: что происходит с крымскими водохранилищами

фото © Новости Крыма

Ситуация с водой в крымских водохранилищах не улучшилась несмотря на осадки.

Об этом рассказала Наталья Охрименко, руководитель отдела гидрологии и гидрологических прогнозов Крымского гидрометцентра.

«У нас большой недобор. Водохранилища уже и на водохранилища не похожи, зарастают травой и кустарником, подвергаются опасности гидротехнические сооружения. Все водохранилища сейчас сработаны ниже мертвого объема, то есть, менее 30%. А у нас есть и 4%, и 5%, и 6% (наполненности водохранилищ – ред.)», - рассказала Наталья Охрименко.

Пока ситуация улучшилась только на реке Черная, однако несущественно.

«30 декабря во второй половине дня «проснулась» река Черная выше Черноречеснкого водохранилища. Но только чуть-чуть. Нельзя сказать, что есть приток, но это уже позитивная ситуация. В целом существенного улучшения не произошло», - объяснила руководитель отдела гидрологии и гидрологических прогнозов Крымского гидрометцентра.

По ее словам, ситуацию может спасти сильный снегопад.

«Сильные осадки ожидаются с 8 на 9 января, мы на них возлагаем большие надежды. Ждем снега, поскольку нам нужен тало-дождевой сток к концу зимы – началу весны, ждем снегообразования в Крымских горах. Может быть, 10 января хоть какой-то снег в горах может образоваться», - подытожила Наталья Охрименко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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