Какой сегодня праздник 9 января

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Сегодня, 9 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День Республики Сербской

Фото pixabay.com

9 января 1992 года была провозглашена Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РСБиГ). 28 февраля того же года была принята Конституция РСБиГ. Согласно Конституции территорией республики были объявлены сербские автономные области, общины и другие этнические сербские земли в Боснии и Герцеговине. При этом РСБиГ была объявлена частью югославского федеративного государства.

После того как Босния и Герцеговина 5 апреля 1992 года провозгласила независимость от Югославии, РСБиГ 7 апреля 1992 года объявила об отделении от Боснии и Герцеговины и о том, что остается в составе Югославии. С 12 августа 1992 года республика стала называться просто Республикой Сербской.

Степанов день

Фото pixabay.com

Степанов день получил название в честь святого Стефана — первого христианского мученика, который происходил из еврейской диаспоры. Около 34 года нашей эры Синедрион осудил его на смертную казнь за христианскую проповедь в Иерусалиме.

На Руси этот день был примечателен тем, что пастухи заключали договора с крестьянами, у которых была скотина. С той поры сохранилось несколько пословиц: «Степанов день пастуха год кормит»; «В пастухи наймешься — вся деревня у тебя в долгу»; «На святого Степана каждый себе пан».

Кроме пастухов в Степанов день чествовали и лошадей — их было принято поить из серебряной посуды (если она была в доме). Также по углам двора ставили осиновые колья — чтобы ведьмы не могли подойти к дому и хлеву.

День абрикоса (National Apricot Day) в США

Абрикосы появились в Китае 4000 лет назад и были распространены персами по всей Азии и даже завезены в Средиземноморье. Только спустя столетия испанцы привезли абрикосы в Новый Свет и посадили деревья по всему западному побережью. Сегодня абрикосы, выращиваемые в Калифорнийской долине Сан-Хоакин, составляют 95% абрикосов, выращиваемых в США.

Также сегодня, 9 января, отмечают такие праздники:

- День статического электричества (National Static Electricity Day) в США

- Фестиваль Тока Эбису, покровителя рыбаков и торговцев в Японии

- День памяти Рауда Сильного в Скандинавии

- Праздник Хорватии: День принятия Резолюции об отделении Меджимурья от венгерского государства

- День «Черного Назарянина» на Филиппинах

- День мирного соглашения в Южном Судане

- День индийцев-нерезидентов (Pravasi Bharatiya Divas) в Индии

- День мучеников в Панаме

- День детей в Таиланде

Сегодня именины празднуют: Лука, Степан (Стефан), Федор, Ферапонт.

Что происходило 9 января в прошлые годы

1792 - заключен Ясский мирный договор, завершивший русско-турецкую войну 1787-1792.

1905 - «Кровавое воскресенье» в Санкт-Петербурге: составлена «Петиция рабочих и жителей Петербурга для подачи Николаю II», при попытке вручить ее царю мирная демонстрация была жестоко разогнана властями.

1907 - в Вильнюсе открылась первая литовская художественная выставка.

1932 - в руинах древнего индейского поселения Монте-Альбана на юге Мексики обнаружен богатейший клад XIII века, принадлежащий народности сапотеки.

1951 - официально открыто здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

1958 - Совет Министров СССР принял постановление об организации Новосибирского государственного университета, который рассматривался как составная часть СО АН СССР.

1992 - провозглашение независимости Республики Сербской.

1992 - Гвинея, Венесуэла и Чили признали независимость Украины. В этот же день Украина установила дипломатические отношения с КНДР.

1996 - боевики Салмана Радуева захватили здание больницы в Кизляре, взяв в заложники 3700 человек.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 9 января. Какие праздники будут завтра?

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