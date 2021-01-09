Общество
Какой сегодня праздник 9 января
фото © pixabay.com
Сегодня, 9 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День Республики Сербской
Фото pixabay.com
9 января 1992 года была провозглашена Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РСБиГ). 28 февраля того же года была принята Конституция РСБиГ. Согласно Конституции территорией республики были объявлены сербские автономные области, общины и другие этнические сербские земли в Боснии и Герцеговине. При этом РСБиГ была объявлена частью югославского федеративного государства.
После того как Босния и Герцеговина 5 апреля 1992 года провозгласила независимость от Югославии, РСБиГ 7 апреля 1992 года объявила об отделении от Боснии и Герцеговины и о том, что остается в составе Югославии. С 12 августа 1992 года республика стала называться просто Республикой Сербской.
Степанов день
Фото pixabay.com
Степанов день получил название в честь святого Стефана — первого христианского мученика, который происходил из еврейской диаспоры. Около 34 года нашей эры Синедрион осудил его на смертную казнь за христианскую проповедь в Иерусалиме.
На Руси этот день был примечателен тем, что пастухи заключали договора с крестьянами, у которых была скотина. С той поры сохранилось несколько пословиц: «Степанов день пастуха год кормит»; «В пастухи наймешься — вся деревня у тебя в долгу»; «На святого Степана каждый себе пан».
Кроме пастухов в Степанов день чествовали и лошадей — их было принято поить из серебряной посуды (если она была в доме). Также по углам двора ставили осиновые колья — чтобы ведьмы не могли подойти к дому и хлеву.
День абрикоса (National Apricot Day) в США
Абрикосы появились в Китае 4000 лет назад и были распространены персами по всей Азии и даже завезены в Средиземноморье. Только спустя столетия испанцы привезли абрикосы в Новый Свет и посадили деревья по всему западному побережью. Сегодня абрикосы, выращиваемые в Калифорнийской долине Сан-Хоакин, составляют 95% абрикосов, выращиваемых в США.
Также сегодня, 9 января, отмечают такие праздники:
- День статического электричества (National Static Electricity Day) в США
- Фестиваль Тока Эбису, покровителя рыбаков и торговцев в Японии
- День памяти Рауда Сильного в Скандинавии
- Праздник Хорватии: День принятия Резолюции об отделении Меджимурья от венгерского государства
- День «Черного Назарянина» на Филиппинах
- День мирного соглашения в Южном Судане
- День индийцев-нерезидентов (Pravasi Bharatiya Divas) в Индии
- День мучеников в Панаме
- День детей в Таиланде
Сегодня именины празднуют: Лука, Степан (Стефан), Федор, Ферапонт.
Что происходило 9 января в прошлые годы
1792 - заключен Ясский мирный договор, завершивший русско-турецкую войну 1787-1792.
1905 - «Кровавое воскресенье» в Санкт-Петербурге: составлена «Петиция рабочих и жителей Петербурга для подачи Николаю II», при попытке вручить ее царю мирная демонстрация была жестоко разогнана властями.
1907 - в Вильнюсе открылась первая литовская художественная выставка.
1932 - в руинах древнего индейского поселения Монте-Альбана на юге Мексики обнаружен богатейший клад XIII века, принадлежащий народности сапотеки.
1951 - официально открыто здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.
1958 - Совет Министров СССР принял постановление об организации Новосибирского государственного университета, который рассматривался как составная часть СО АН СССР.
1992 - провозглашение независимости Республики Сербской.
1992 - Гвинея, Венесуэла и Чили признали независимость Украины. В этот же день Украина установила дипломатические отношения с КНДР.
1996 - боевики Салмана Радуева захватили здание больницы в Кизляре, взяв в заложники 3700 человек.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 9 января. Какие праздники будут завтра?
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