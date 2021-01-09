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За 8 января на территории Республики Крым зарегистрировано 204 случая коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 165 выявлены при обращении за медицинской помощью, 39 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 906 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 223 человека, выздоровевших за весь период – 21 577 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Третий день подряд рекорд: коронавирус в Севастополе - сводка за сутки. За минувшие сутки в Севастополе выявлено 92 случая заражения коронавирусом.

В Крыму 230 новых заражений за сутки. За 7 января на территории Республики Крым зарегистрировано 230 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Роспотребнадзор назвал ситуацию с COVID-19 стабилизирующейся. Обстановка, связанная с распространением COVID-19 в России, характеризуется как стабилизирующаяся.

Коронавирус унес жизни еще девяти крымчан. В Крыму официально подтверждено еще девять случаев смертей от ковида.