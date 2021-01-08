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Коронавирус в Крыму

Жителям Крыма предлагают принять коронавирусную реальность

13:34 пятница, 8 января 2021
Жителям Крыма предлагают принять коронавирусную реальность

фото © Новости Крыма

В новом году самый простой и доступный способ сберечь свое психологическое здоровье — принять реальность такой, какая она есть.

Такой совет дала руководитель «Крымской ассоциации психологов и психотерапевтов» Елена Гамова.

«Есть такое понятие — толерантность к неопределенности. У каждого человека есть возможность психологически адаптироваться к любым условиям. Да, реальность нестабильная и угрожающая, но это так и будет какое-то время. Никто не знает, сколько продлится пандемия».

Психолог подчеркнула, что нужно «принять неизвестность, в которой мы сейчас все находимся, продолжать жить своей жизнью и не паниковать».

Рецепт, по ее словам, прост: «Сместить фокус внимания с ограничений на возможности».

Эксперт посоветовала заниматься любимыми делами, искать в этом психологический ресурс и применять его в существующей обстановке.

«Стоит быть внимательным к здоровью, следить за сном и питанием, а не фанатично изучать вопросы, связанные с пандемией», — заключила Гамова.

В тексте использованы материалы: Форпост

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