Власть
Зарплаты севастопольцев падают, а чиновников - растут
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Уровень реальной зарплаты в Севастополе за год снизился на 8,9%. Однако зарплаты чиновников выросли на 17%.
Об этом сообщает Крымстат.
Отмечается, что средняя зарплата в городе в октябре 2020 года составила 34419 рублей. По сравнению с с октябрем 2019 года уровень средней зарплаты снизился на 4,3%.
В то же время реальная заработная плата (с учетом изменения цен и тарифов) в октябре 2020 года по отношению к аналогичному периоду 2019 года снизилась на 8.9%.
При этом в сравнении с 2019 годом зарплата в аграрном секторе сократилась на 11,1%, в промышленности – на 11,5%, в строительстве – на 34,2%. В то же время в сфере госуправления и обеспечения военной безопасности зарплаты выросли на 17,1%.
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