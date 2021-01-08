Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.7
воздух +7
море +11

Власть

Зарплаты севастопольцев падают, а чиновников - растут

12:04 пятница, 8 января 2021
Зарплаты севастопольцев падают, а чиновников - растут

фото © Pixabay

Уровень реальной зарплаты в Севастополе за год снизился на 8,9%. Однако зарплаты чиновников выросли на 17%.

Об этом сообщает Крымстат.

Отмечается, что средняя зарплата в городе в октябре 2020 года составила 34419 рублей. По сравнению с с октябрем 2019 года уровень средней зарплаты снизился на 4,3%.

В то же время реальная заработная плата (с учетом изменения цен и тарифов) в октябре 2020 года по отношению к аналогичному периоду 2019 года снизилась на 8.9%.

При этом в сравнении с 2019 годом зарплата в аграрном секторе сократилась на 11,1%, в промышленности – на 11,5%, в строительстве – на 34,2%. В то же время в сфере госуправления и обеспечения военной безопасности зарплаты выросли на 17,1%.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастополь неожиданно вошел в десятку городов с высоким уровнем жизни. Исследование проводилось в течение 2020 года.

Нефть дорожает: фьючерсы на март превысили 54 доллара за баррель. Нефтяные котировки вернулись на уровень февраля прошлого года. На лондонской бирже ICE цена на март превысила $54 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Названа лучшая валюта для сбережений в 2021 году, и это не рубль. Инвесторы рассказали, какие валюты в новом году будут расти быстрее остальных.

Компания Ротенберга присмотрит за Крымским мостом за 204 млн рублей. «Мостотрест», ставший единственным участником тендера, получил подряд на обслуживание дорожного перехода.

Коронавирус в Крыму
В Крыму 230 новых заражений за сутки

В Крыму 230 новых заражений за сутки

За 7 января на территории Республики Крым зарегистрировано 230 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Общество
Какой сегодня праздник 8 января

Какой сегодня праздник 8 января фото

Сегодня, 8 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
Туристы начали массово покидать Крым: резко выросли цены на авиабилеты

Туристы начали массово покидать Крым: резко выросли цены на авиабилеты

Туристы сообщают в соцсетях о проблеме с возвратом из Симферополя и Сочи в Москву и Санкт-Петербург в последние дни новогодних каникул.

Власть
Эксперты призвали крымчан готовиться к бедности

Эксперты призвали крымчан готовиться к бедности

Экономический обозреватель, бывший президент Торгово-промышленной палаты Крыма Александр Басов высказал мнение, что 2021 год будет сложным для крымчан в экономическом и социальном планах.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации