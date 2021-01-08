В Симферополе приехавший за тюльпанами мужчина потерял мешок денег

Пакет с 350 тысячами рублей потерял на рынке в столице Крыма житель Бахчисарая, пытавшийся купить луковицы тюльпанов.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Как выяснили правоохранители, 55-летний мужчина приехал на один из рынков Симферополя за посадочным материалом. Пакет с деньгами визитер держал при себе.

После того, как поиски рассады не увенчались успехом, мужчина засобирался домой и, по забывчивости оставив сверток с деньгами на крыше своего же автомобиля, тронулся и уехал. Когда он вспомнил про деньги и вернулся, пакета уже не было. Пришлось обратиться в полицию.

«Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по Симферополю, войдя в положение незадачливого «растеряши», который лишился всех денег, какие у него были, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В короткие сроки они нашли и пакет с деньгами, и того, кто его подобрал на месте недавней стоянки уехавшего автомобиля», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Оказалось, что упавший с крыши пакет подобрал сотрудник рынка. Встретившись с полицейскими, мужчина отдал им свою находку. Драгоценный сверток был возвращен незадачливому хозяину.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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