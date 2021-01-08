Происшествия
В Симферополе приехавший за тюльпанами мужчина потерял мешок денег
Пакет с 350 тысячами рублей потерял на рынке в столице Крыма житель Бахчисарая, пытавшийся купить луковицы тюльпанов.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Как выяснили правоохранители, 55-летний мужчина приехал на один из рынков Симферополя за посадочным материалом. Пакет с деньгами визитер держал при себе.
После того, как поиски рассады не увенчались успехом, мужчина засобирался домой и, по забывчивости оставив сверток с деньгами на крыше своего же автомобиля, тронулся и уехал. Когда он вспомнил про деньги и вернулся, пакета уже не было. Пришлось обратиться в полицию.
«Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по Симферополю, войдя в положение незадачливого «растеряши», который лишился всех денег, какие у него были, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В короткие сроки они нашли и пакет с деньгами, и того, кто его подобрал на месте недавней стоянки уехавшего автомобиля», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Оказалось, что упавший с крыши пакет подобрал сотрудник рынка. Встретившись с полицейскими, мужчина отдал им свою находку. Драгоценный сверток был возвращен незадачливому хозяину.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
На въезде в Ялту произошло массовое ДТП. На автодороге Севастополь – Ялта произошло ДТП с участием пяти легковых автомобилей. Потребовалась деблокация пострадавших, передает пресс-служба МЧС РК.
На пожаре в Саках спасли женщину. Вчера в службу спасения поступило сообщение о сильном задымлении в многоквартирном доме по адресу: г. Саки ул. Санаторная.
В Севастополе иномарка вылетела с дороги и перевернулась. В Севастополе автомобилист вылетел за пределы трассы и перевернулся.
В Крыму ищут десятки животных, потерявшихся в новогоднюю ночь из-за фейерверков. В новогоднюю ночь в Крыму теряется вдвое больше домашних животных, чем обычно.
В Крыму 230 новых заражений за сутки
За 7 января на территории Республики Крым зарегистрировано 230 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Какой сегодня праздник 8 января фото
Сегодня, 8 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В ФСБ рассказали с какими предметами они не пускают в Крым граждан Украины
Врио начальника пограничного управления ФСБ России по Республике Крым Андрей Шеин рассказал, какие чаще всего предметы граждане Украины пытаются провезти на полуостров.
19 часов назад
Водитель иномарки насмерть разбился в Симферополе
13 часов назад
МЧС предупредило о дождях и ветре в Крыму
19 часов назад
Антирекорд каждый день: сводка по коронавирусу в Севастополе
За прошедшие сутки в Севастополе выявили 91 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.