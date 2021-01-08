Происшествия
В Симферополе на одной из улиц сгорел груженый «КамАЗ»
В Симферополе, на улице Буденного загорелся грузовой автомобиль «КамАЗ», в котором находились строительные материалы и техника.
Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.
«В 15.51 в службу спасения поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля. К месту происшествия направлено отделение пожарно-спасательной части первого пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы. По прибытию на место вызова установлено, что горит грузовой автомобиль «КамАЗ». В 16.17 пожар ликвидирован на площади 16 квадратных метров», - сообщают спасатели.
В результате чрезвычайного происшествия жертв и пострадавших нет.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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