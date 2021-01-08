В Севастополе спасатели проводят рейды в лесах во время праздников

Сотрудники российского МЧС Севастополя во время новогодних и рождественских праздников проводят рейды по лесным массивам и населенным пунктам, которые с ними граничат.

По данным спасателей, проверки осуществляются совместно с представителями Севастопольского лесничества.

«Специалисты провели обход лесных массивов и граничащих с ними населенных пунктов, проверив, соблюдают ли граждане правила пожарной безопасности на зеленых территориях, осведомлены ли те о том, как действовать в случае обнаружения возгорания», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сотрудники МЧС раздают листовки-памятки, где рассказывается, как избежать пожара дома и на природе.

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